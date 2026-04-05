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Warum Kauczinski mit seinen Löwen hadert: "Der einzige Vorwurf"

Der TSV 1860 kommt gegen Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 hinaus. Und das trotz bester Gelegenheiten.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
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Der TSV 1860 kam gegen Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 hinaus.
Der TSV 1860 kam gegen Waldhof Mannheim nicht über ein 1:1 hinaus. © IMAGO/Ulrich Wagner

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