AZ-Plus

War's das, Löwen? Soll nach oben noch was gehen, muss der "Hobschi-Plan" aufgehen

Das dritte Remis in Folge sorgt beim TSV 1860 für Ernüchterung. Ist der Aufstiegszug abgefahren? "Es sind noch 16 Spieltage, es gibt noch so viel zu holen", sagt Patrick Hobsch und verweist auf die Hinrunden-Serie.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ernüchterung in weiß und blau: Angeführt von Kapitän Thore Jacobsen (r.) und Patrick Hobsch (2.v.r.) trotten die Löwen nach dem enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen Alemannia Achen zu ihren Fans in der Westkurve.
Ernüchterung in weiß und blau: Angeführt von Kapitän Thore Jacobsen (r.) und Patrick Hobsch (2.v.r.) trotten die Löwen nach dem enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen Alemannia Achen zu ihren Fans in der Westkurve. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar