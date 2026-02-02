War's das, Löwen? Soll nach oben noch was gehen, muss der "Hobschi-Plan" aufgehen

Das dritte Remis in Folge sorgt beim TSV 1860 für Ernüchterung. Ist der Aufstiegszug abgefahren? "Es sind noch 16 Spieltage, es gibt noch so viel zu holen", sagt Patrick Hobsch und verweist auf die Hinrunden-Serie.

02. Februar 2026 - 22:06 Uhr

Ernüchterung in weiß und blau: Angeführt von Kapitän Thore Jacobsen (r.) und Patrick Hobsch (2.v.r.) trotten die Löwen nach dem enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen Alemannia Achen zu ihren Fans in der Westkurve. © IMAGO/Ulrich Wagner