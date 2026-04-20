Interview "Waren fassungslos": Löwen-Legende Winkler erinnert sich an Anfangszeit unter Lorant

Am 20. April jährt sich der erste Todestag von Werner Lorant. Nach dem Tod des Kult-Trainers erinnerte sich Löwen-Legende Bernhard Winkler in der AZ an die gemeinsame Zeit beim TSV 1860.

Florian Kinast 20. April 2026 - 16:07 Uhr

Hatte Bernhard Winkler und seine Mitspieler immer im Griff: Ex-Sechzig-Coach Werner Lorant. © IMAGO