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Löwen ohne Löwen: Jetzt äußern sich TSV 1860 und Ismaik zum Wappen-Streit

Wann kehrt das stolze Wappentier des TSV 1860 wieder auf die Trikots zurück? Wohl kaum in der kommenden Saison der Sechzger. Der e.V. verzichtet vorerst auf einen Rechtsstreit mit Ismaik ums Logo.
Matthias Eicher |
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So schnell wird der Löwe wohl nicht wieder das Logo des TSV 1860.
So schnell wird der Löwe wohl nicht wieder das Logo des TSV 1860. © IMAGO

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