Vorgeschmack auf die Regionalliga: TSV 1860 wird beim Testspiel Teil einer Dorfparty mit Barzelt und über 2000 Fans

Der TSV 1860 feiert einen lockeren Testspiel-Sieg beim SV Kay. Anlass für die Partie war das 60-jährige Vereinsjubiläum des Neuntligisten.

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Die Löwen zeigen sich im Testspiel beim SV Kai in Torlaune.

Souveräner Testspielsieg für die Löwen: Am Freitagabend feierte der TSV 1860 beim Testspiel anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums des SV Kay einen lockeren 11:0-Erfolg. Die AZ war mit einem Reporter vor Ort:

Schluss! 1860 feiert Testspiel-Sieg beim SV Kay

Das Spiel ist aus! 11:0 gewinnt Sechzig in Kay. Jetzt geht es an die Bar für die rund 2000 Fans. Ob das Bier reicht? Wir verabschieden uns und wünschen noch einen guten Start ins Wochenende!

Dorflegende verhindert höheren Rückstand

Maier, die Dorflegende, hält hier einen Schuss nach dem anderen. Deshalb steht es nicht noch höher.

Auch Althaus trifft für Sechzig

Nächster Treffer hinterher: Althaus erhöht auf 11:0.

Flügelflitzer in Kay!

Da schau her! Auch einen Flitzer gibt es in Kay. Der Mann muss von den Sicherheitskräften vom Feld gebracht werden. So ein Frechdachs aber auch!

Die Löwen machen es zweistellig

Jetzt ist offiziell! In der 76. Minute trifft Emre Erdogan zum 10:0.

1860 lehnt sich zurück, Kayabunar schimpft

Die Löwen haben in den letzten Minuten einen Gang zurückgeschaltet. Das gefällt Coach Alper Kayabunar gar nicht. Er schimpft erst Erdogan, dann Althaus zusammen.

Neuntligist Kay kämpft weiter wacker

Kay kämpft, aber auch in der zweiten Halbzeit spielt nur Sechzig. Allerdings: Zweistellig ist es noch nicht!

Luis Azambuja vom TSV 1860 jubelt nach dem 2:0 für den TSV 1860. © sampics

Große Löwen-Party nach dem Spiel geplant

Stadionsprecher Kaas kündigt schonmal an, dass die Fans nach dem Spiel zur Löwen-Party da bleiben sollen. Kay hat extra Bars mit allerlei Kaltgetränken aufgebaut. Dazu gibt es Bratwurstsemmeln.

9:0 für die Löwen

Der Sandro Porter, Freund der Tochter von Mehmet Scholl, bringt die Ecke auf Althaus, der per Kopf auf 9:0 erhöht.

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Sechzig wechselt zur Halbzeit ordentlich durch

Die Löwen starten mit einer völlig neuen Elf. Unter anderem Lasse Faßmann, Matthew Collins und Samuel Althaus spielen jetzt.

Bürgermeister von Kay verschießt

Jetzt schießt sogar der Bürgermeister von Kay Andreas Bratzdrum, der zugleich Schirmherr ist. Er schießt aber zu zentral.

Könnte den TSV 1860 noch verlassen: Samuel Althaus. © IMAGO

Souveräne Sechzig-Führung zur Halbzeit

Halbzeit in Kay! Der Löwe führt mit 8:0. Wie bei der WM in Nordamerika haben sich die Hausherren eine Halbzeitbeschäftigung für die Zuschauer überlegt. Ein paar Kay-Fans dürfen sich beim Elfmeterschießen beweisen. Ob es so endet, wie bei Jonathan Tah gegen Paraguay?

Sechzig weiter in Torlaune

8:0 für den Löwen! Die Abwehr der Hausherren ist in Gedanken wohl schon an der 20-Meter-Bar, die direkt in einem Zelt direkt neben dem Stadion aufgebaut ist. Erneut heißt der Torschütze Pereira de Azambuja.

Sechzig erhöht auf 7:0

Und gleich der nächste Treffer hinterher: Mustafa Tekin macht das 7:0.

Husic mit dem Dreierpack

Das Schützenfest geht weiter! Husic erzielt seinen dritten Treffer an diesem Abend und erhöht auf 6:0.

SV Kay mit Galgenhumor

So muss man mit einer sich anbahnenden Testspiel-Pleite umgehen: Die elektronische Anzeigetafel kann maximal 19 Tore anzeigen, wird hier vorsichtshalber schon einmal verkündet.

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Sechzig im Torrausch!

Jetzt wird es deutlich: Innerhalb kurzer Zeit erhöhen die Löwen auf 5:0! Beide Tore erzielt Saric.

3:0 für die Löwen!

Kay feiert, aber den Löwen! Das 3:0 für Sechzig. In der 22. Minute trifft die 30, Lucio Saric.

1860 weiter am Drücker

Sechzig gibt hier weiter den Ton an, spielt auf das dritte Tor. Die Hausherren versuchen es immer wieder mit Entlastungsangriffen, tun sich dabei aber schwer.

Sechzig erhöht auf 2:0!

Und der nächste Treffer für die Löwen: Pereira de Azambuja erhöht auf 2:0! Wie schon vor dem ersten Treffer ist Bell der Vorbereiter. Die "Lanzing Road" präsentiert sich derweil als echter Hexenkessel. Es wurden Tribünen aus Metall aufgebaut, die Fans feiern.

Husic trifft für 1860!

Da ist das 1:0 für die Löwen! Husic, der die Münchner heute als Kapitän aufs Feld führt, ist der erste Torschütze des Abends.

Löwen starten mit Rückkehrer Bell

Dorfromantik pur in Kay! Zwischen Weizenfeldern spielen die Löwen vor knapp 2000 Fans. Die Stimmung ist prächtig. BR-Kultkommentator Karl-Heinz Kaas kommentiert das Spiel. Bei den Löwen spielt Julian Bell unter anderem. Nach drei Minuten steht es noch 0:0.

Das Testspiel läuft!

Los geht's, das Testspiel der Löwen beim SV Kay läuft!

Diese Startelf schickt Kayabunar gegen den SV Kay auf den Platz: