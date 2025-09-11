Vor Start in die englische Woche: Verletzungssorgen beim TSV 1860

Der TSV 1860 muss in der ersten englischen Woche dieser Saison auf vier Spieler verzichten. Deadline-Day-Löwe Marvin Rittmüller könnte am Sonntag gegen den TSV Havelse zu seinem Startelf-Debüt kommen.

Am Sonntagabend startet der TSV 1860 mit einem Heimspiel gegen den TSV Havelse in die erste Englische Woche dieser Saison. Gegen den Aufsteiger wird Patrick Glöckner auf vier verletzte Spieler verzichten müssen: Tim Danhof, Max Reinthaler, Kilian Jakob und Morris Schröter.

Laut Glöckner soll Danhof in "eineinhalb, zwei Wochen" wieder ins Training einsteigen. Seinen Platz auf dem rechten Flügel könnte Deadline-Day-Löwe Marvin Rittmüller einnehmen, der beim 3:1-Sieg gegen den FV Illertissen am vergangenen Samstag sein Debüt im Sechzig-Trikot gefeiert hat.

Glöckner über Rittmüller: "Haben ihn nicht geholt, damit er auf der Bank sitzt"

"Da werden wir schauen. Wir haben verschiedene Varianten ausprobiert. Aber wir haben ihn natürlich nicht geholt, damit er auf der Bank sitzt, sondern damit er uns seinen Stempel aufdrücken kann und uns unterstützt", antwortete Glöckner auf die Frage, ob Rittmüller gegen Havelse in der Startelf stehen wird.

Bei Reinthaler gibt es hingegen noch keine Prognose. Er hat sich im Pokalspiel gegen Illertissen eine Muskelverletzung zugezogen und wird vorerst ausfallen. Selbiges gilt für Jakob, der in etwa zwei Wochen wieder ins Training einsteigen wird.

Glöckner mahnt bei Pechvogel Schröter zur Vorsicht

Deutlich mehr Geduld ist beim Langzeitverletzten Schröter vonnöten. Er fällt aktuell aufgrund eines Sehnenrisses im Hüftbeuger aus. "Es ist alles im Zeitplan. Er macht seine Einheiten kontinuierlich und mit viel Disziplin. Wann er genau zurückkommt, lässt sich aber nicht sagen", sagte Glöckner.

Da er bereits in der ersten Hälfte des Jahres über Monate hinweg ausgefallen war, sei bei Schröter Vorsicht geboten. "Es ist bei ihm ja die zweite Verletzung hintereinander. Da muss man etwas behutsamer sein, damit nicht nochmal etwas passiert. Deswegen gehen wir mit der Situation ganz langsam um und machen ihm überhaupt keinen Stress", so der Löwen-Coach.