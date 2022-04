Vor Spiel in Duisburg: Unbekannte beschmieren Mannschaftsbus des TSV 1860

In der Nacht auf Sonntag ist der Mannschaftsbus des TSV 1860 von Unbekannten beschmiert worden. Die Löwen haben Anzeige erstattet.

Der Mannschaftsbus des TSV 1860 ist in der Nacht auf Freitag beschmiert worden. (Symbolbild)

München/Duisburg - Am Sonntagmittag tritt der TSV 1860 bei Abstiegskandidat MSV Duisburg an (13 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker) – der Spieltag startete für die Verantwortlichen aber mit einer unangenehmen Überraschung. Wie die Löwen über ihre Social-Media-Kanäle mitteilen, ist in der Nacht der Mannschaftsbus von Unbekannten verunstaltet worden.

Beleidigung auf 1860-Bus: "Scheiß Gäste"

Auf Twitter postete der Klub ein Bild von den großflächigen Schmierereien auf der Seite des Busses. Dort sind die Worte "Scheiß Gäste" sowie die Buchstaben "FAR" zu lesen:

"Der Spieltag beim MSV Duisburg beginnt mit einer 'netten' Überraschung. In der Nacht wurde unser Mannschaftsbus beschmiert. Die Löwen haben Anzeige erstattet", schreiben die Löwen und packen noch den Hashtag "jetzt erst recht" dazu.