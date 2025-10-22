Vor FC-Bayern-Duell: Hier bereitet sich Brügge auf das Champions-League-Spiel vor

Am Mittwochabend trifft der FC Brügge in der Champions League auf den FC Bayern. Das Anschwitzen absolvierte die Mannschaft des belgischen Spitzenklubs auf dem Gelände von Erzrivale TSV 1860: "Die Löwen wünschen viel Erfolg!"

Prominente Trainingsgäste beim TSV 1860! Bevor sie am Mittwochabend am 3. Spieltag der Champions-League-Ligaphase in der Allianz Arena auf den FC Bayern (21 Uhr/DAZN) trifft, ging es für die Mannschaft des FC Brügge am Vormittag an die Grünwalder Straße 114. Auf dem Fünferplatz am Trainingsgeländer der Sechzger absolvierte die Mannschaft des belgischen Spitzenklubs die standardmäßige Anschwitz-Einheit.

Auf Social Media postete 1860 Bilder von der Trainingssession und ließ sich eine kleine indirekte Spitze gegen den Stadtrivalen aus der Seitenstraße nicht entgehen. "Die Löwen wünschen viel Erfolg!", schrieben die Sechzger dazu. Ein klassischer Fall von: Der Feind meines Feindes ist mein Freund!

Auch Maradona und Klopp waren schon zu Gast bei den Löwen

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich eine Spitzenmannschaft auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße auf eine Partie in München vorbereitet. Bis heute ist unvergessen, wie Fußball-Ikone Diego Maradona anno 2010 als Nationaltrainer mit Argentinien auf Giesings Höhen zu Gast war und während einer Einheit seine Zigarre auf dem Platz abaschte.

1. März 2010: Maradona trifft mit seinem Team am Trainingsgelände des TSV 1860 ein. © Rauchensteiner/Augenklick

Im März 2019 machten sich Jürgen Klopp und seine Star-Truppe des FC Liverpool heiß auf ein Champions-League-Spiel bei den Bayern – am selben Abend gewann er mit seinen Reds in der Allianz Arena mit 3:1. Aus Löwen-Sicht ein gutes Omen?