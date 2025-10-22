Vor FC-Bayern-Duell: Hier bereitet sich Brügge auf das Champions-League-Spiel vor
Prominente Trainingsgäste beim TSV 1860! Bevor sie am Mittwochabend am 3. Spieltag der Champions-League-Ligaphase in der Allianz Arena auf den FC Bayern (21 Uhr/DAZN) trifft, ging es für die Mannschaft des FC Brügge am Vormittag an die Grünwalder Straße 114. Auf dem Fünferplatz am Trainingsgeländer der Sechzger absolvierte die Mannschaft des belgischen Spitzenklubs die standardmäßige Anschwitz-Einheit.
Auf Social Media postete 1860 Bilder von der Trainingssession und ließ sich eine kleine indirekte Spitze gegen den Stadtrivalen aus der Seitenstraße nicht entgehen. "Die Löwen wünschen viel Erfolg!", schrieben die Sechzger dazu. Ein klassischer Fall von: Der Feind meines Feindes ist mein Freund!
Auch Maradona und Klopp waren schon zu Gast bei den Löwen
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich eine Spitzenmannschaft auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße auf eine Partie in München vorbereitet. Bis heute ist unvergessen, wie Fußball-Ikone Diego Maradona anno 2010 als Nationaltrainer mit Argentinien auf Giesings Höhen zu Gast war und während einer Einheit seine Zigarre auf dem Platz abaschte.
Im März 2019 machten sich Jürgen Klopp und seine Star-Truppe des FC Liverpool heiß auf ein Champions-League-Spiel bei den Bayern – am selben Abend gewann er mit seinen Reds in der Allianz Arena mit 3:1. Aus Löwen-Sicht ein gutes Omen?
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen