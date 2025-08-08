Interview Von der Champions League in die 3. Liga: TSV-1860-Neuzugang Voet erklärt seinen Wechsel

Siemen Voet ist womöglich Sechzigs heimlicher Königstransfer. Der Belgier spricht im AZ-Interview über Landsmann Remco Evenepoel, den Nachbarn von der Säbener Straße und darüber, wo er bei sich noch Steigerungspotenzial sieht.

Neu-Löwe Siemen Voet. © IMAGO/Ulrich Wagner