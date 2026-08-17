"Von Anfang an ausgemacht": Kayabunar lüftet Rätsel um TSV-1860-Neuzugang Haimerl

Deniz Haimerl absolvierte in der Vorbereitung einige Einheiten bei der ersten Mannschaft des TSV 1860. Nun soll der Verteidiger vorerst bei der U21 vorangehen.

Eines muss man dem TSV 1860 lassen: Kreativ war der Verein in diesem Sommer in Sachen Neuzugänge. Mit einem kurzen Clip oder einem Bildausschnitt wurden einige Unterschriften, darunter die von Michael Eberwein oder auch Florian Niederlechner, angekündigt.

Haimerl trainierte in der Vorbereitung mit den Profis

Kein Video oder Foto bekam allerdings Deniz Haimerl. Und das, obwohl der Innenverteidiger auf dem Portal des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) als Neuzugang registriert wurde. Zur Erinnerung: Haimerl trainierte vor dem Ligastart auch bei der ersten Mannschaft mit.

Zuletzt war der gebürtige Münchner aber in den Einheiten von Trainer Alper Kayabunar nicht mehr zu erspähen. Das Rätsel um Haimerl. "Er absolviert derzeit Spiele für die U21, ist da ein wichtiger Spieler", löste Kayabunar vor dem Spiel beim TSV Aubstadt (Dienstag, 19 Uhr) auf.

Trainer des TSV 1860: Alper Kayabunar. © IMAGO

Haimerl lief in der U21 zuletzt als Kapitän auf

In den vergangenen Partien lief der 23-Jährige bei den Bayernliga-Löwen sogar als Kapitän auf. "Mit ihm wurde von Anfang an ausgemacht, dass er für die U21 kommt und da zunächst als Führungsspieler vorangeht", so Sechzigs Übungsleiter auf AZ-Nachfrage.

Entsprechend wurde der Transfer auch nicht über die Klubkanäle verkündet. Wenngleich Haimerl zunächst für die zweite Mannschaft des TSV 1860 spielt, heißt es nicht, dass er künftig nicht auch in der Regionalliga auflaufen könnte.

Noch Luft nach oben: Felix Weber. © IMAGO

Kayabunar öffnet Haimerl die Tür zur ersten Mannschaft

"Wir werden in den nächsten Wochen bewerten, wie es weiterläuft", kündigte Kayabunar, dessen Team in den ersten Saisonspielen durchaus Probleme in der Innenverteidigung hatte, an. Gerade Felix Weber, der in Aubstadt verletzt fehlt, wusste bisher nicht zu überzeugen.

Da könnte Haimerl neben Benedikt Hopp und Ludwig Estermann eine Alternative werden, zumal sich Kayabunar und Haimerl kennen. Beide standen einst gemeinsam bei Türkgücü München unter Vertrag.

Haimerl verfügt über Erfahrung in der Regionalliga

Auch verfügt Haimerl über Erfahrung in der Regionalliga. 68 Einsätze hat der Abwehrakteur, der zuletzt beim TSV Steinbach spielte, in der vierthöchsten Spielklasse bereits auf dem Konto.