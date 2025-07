Mit der Verpflichtung von Kevin Volland begann der Hype beim TSV 1860. Doch die Sponsoren- und Autogrammtermine machen den Stürmer etwas müde.

Dieser 21. April ist ein ganz besonderes Datum beim Löwen. An jenem Tag verschickte der Klub eine Pressemitteilung, die elektrisierte. Mehr noch: Den Beginn eines irren Hypes markierte, der die Giesinger nunmehr seit Monaten trägt. Ganz dem Motto: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von Union Berlin der Volland her. "Kevin Volland kehrt zum TSV 1860 zurück", hieß es. Kein nachträglicher Aprilscherz.

Volland ist das neue alte Aushängeschild des TSV 1860

Davon konnten sich die Löwen-Fans mittlerweile haufenweise Selfies machen. Und Autogramme bekamen sie freilich auch. Der Marktoberdorfer ist das neue alte Aushängeschild von 1860. Kaum ein Sponsorentermin oder eine Autogrammstunde findet ohne Volland statt. Volland hier, Volland da, Volland am liebsten überall. Trainieren soll er nebenbei auch noch. Dafür wird er immerhin hauptsächlich bezahlt. "Die letzten zwei, drei Tage bin ich schon ein bisschen in ein Loch gefallen", gestand der 32-Jährige am Mittwoch im Teamhotel in Ulrichsberg ein.

"Man hat schon viele Termine zwischen den Einheiten, obwohl man eigentlich auch ein bisschen Pflege bräuchte und schlafen will", so Volland. Das werden doch keine Alterserscheinungen sein, Herr Rückkehrer? Diese Wochen sollen doch erst den Anfang etwas ganz Großen markieren. In Giesing träumt man seit jenem Ostermontag von der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Die Spielklasse, in der er den TSV 1860 vor 14 Jahren in Richtung Hoffenheim verließ.

Will als Leistungsträger vorne wegmarschieren: Kevin Volland. © sampics

Volland: "Mit der Erfahrung bin ich sehr gerne ein Leistungsträger"

Verständnis für die Aufbruchstimmung hat Volland freilich. Zumal er schon eine Vorahnung hatte, "was auf einen einprasselt". "Klar, dass das für die Fans geil ist, dass ich und auch Florian Niederlechner das als Herzensangelegenheit machen", so der Heiland von der Grünwalder Straße 114, der auf AZ-Nachfrage aber anmerkt: "So ein Hype ist immer schön und gut, am Ende zählt aber auch das Sportliche."

Was er sich da vorgenommen hat? "55 Tore", holt Volland aus. Sein Blick, ernst. "Nein, Spaß." Den Humor hat er nicht verloren. Und seine fußballerische Klasse? Klar ist: Der Stürmer will eine wichtige Rolle in der Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner spielen. "Mit der Erfahrung und der Vita bin ich sehr gerne ein Leistungsträger auf und neben dem Platz." Die Euphorie soll sich auch auf dem Platz mit Ergebnissen bemerkbar machen.

Kevin Volland fühlt sich noch nicht bei 100 Prozent. © sampics

TSV 1860: Volland würde gerne als hängende Spitze spielen

"Das kann dich durch die ganze Saison tragen", ist sich Volland bewusst. Auf welcher Position ihn die Fans am Ende auf dem Platz sehen, das "muss sich alles finden". Wo er aber am liebsten spielen würde, das weiß Volland: "Ich habe schon sehr gerne immer als hängende Spitze gespielt." Ob er Glöckner im Trainingslager überzeugen kann, dass er den Zuschlag für diese Position bekommt?

Immerhin ist die Konkurrenz beim TSV 1860 hoch. Und Volland selbst fühlt sich noch nicht bei 100 Prozent. Um dort hinzukommen, will er jede Einheit optimal nutzen. "Ich musste mich erstmal wieder transformieren, dass es in die richtige Richtung geht", so Volland. Er kann wieder "über den Schweinehund gehen". Mit der Spielpraxis soll der Rest kommen. Am Freitag wird er dann das erste Mal seit über einem Jahr wieder über 90 Minuten auf dem Platz stehen. Ob gegen Amstetten (11 Uhr) oder Slovan Liberec (17 Uhr) steht noch nicht fest.

Volland "sehnt sich nach dem ersten Spieltag"

"Dann kann ich danach vielleicht zwei Wochen nicht laufen", witzelt er. Die gute Nachricht: Sollte dieser Fall wirklich eintreten, wäre er zum Saisonauftakt Anfang August in Essen wieder fit. Und das steht bei Volland über allem: "Man sehnt sich nach dem ersten Spieltag. Essen, Freitagabend, da knallt es." Der Hype soll mit seinen Leistungen auf dem Platz nicht abreißen.