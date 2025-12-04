Völler-Trikot mit legendärem Sponsor: 1860 bringt neue Retro-Kollektion raus

Der TSV 1860 erinnert an erfolgreiche Zeiten und bringt eine neue Retro-Kollektion heraus.

Der TSV 1860 hat mal wieder eine neue Retro-Kollektion auf den Markt gebracht und dabei wohl für viele Löwen-Fans einen echten Volltreffer gelandet.

In Kooperation mit Copa, bekannt für die detailgetreue Nachbildung klassischer Fußballtrikots, wurde jetzt unter anderem das Trikot aus der Saison 1980/81 neu präsentiert – damals getragen von keinem geringeren als Rudi Völler.

Völler-Trikot als 1860-Retro-Shirt erhältlich

Der aktuelle DFB-Sportdirektor wechselte damals als junger Hoffnungsträger nach Giesing und schlug im Löwen-Dress mit dem legendären Sponsor Doppeldusch sofort ein. Insgesamt erzielte er in 74 Spielen 49 Toren für die Sechzger. Jetzt ist das Shirt für 70 Euro im erhältlich.

Auch ein Meistershirt aus der Saison 1965/66 (70 Euro), eine Retro-Jacke aus der Spielzeit 1973/74 (90 Euro) sowie eine Jacke (90 Euro), die stellvertretend für die erfolgreichen 90er Jahre steht, wurden entworfen.

Die Vereinsikonen Bernhard Winkler und Hans Reich präsentieren unter anderem die neue Kollektion, die ab sofort im erhältlich ist.