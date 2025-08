Nach dem Appell von 1860-Investor Hasan Ismaik meldet sich Matthias Thoma zu Wort und fürchtet keine Klage. "Er hat keinen Schaden erlitten."

Kam jüngst im Löwen-Trikot an die Grünwalder Straße: Investor Hasan Ismaik.

Weiter geht’s im Investoren-Stadl beim TSV 1860! In der vergangenen Woche forderte Hasan Ismaik in der AZ Matthias Thoma zu einer öffentlichen Stellungnahme auf: "Es ist viel über Sie gesagt worden, und jetzt ist es Zeit für Beweise." Zudem kündigte er rechtliche Konsequenzen an, "denen Sie nicht entkommen können".

Thoma: "Ismaik bracht einen Sündenbock, um seine Rolle zu rechtfertigen"

Nun hat sich der Interessent erneut zu Wort gemeldet. "Vielleicht hat er eine Art Heilerkomplex oder im Zuge der Verhandlungen hat seine Seite sehr detailliert gelernt, wie wir das Ganze verwandelt hätten, nämlich in eine profitable Gesellschaft. Und er will es nun doch selbst machen, braucht aber einen Sündenbock, um seine Rolle zu rechtfertigen", sagte Thoma gegenüber dem "Kicker".

Der TSV-1860-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den TSV 1860 München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Da die Verhandlungen über den Verkauf der Anteile mit Ismaiks Anwälten seit Anfang Mai liefen, sei es laut Thoma "sehr verwunderlich, dass er erst eine Woche vor der Beurkundung bei seinen Anwälten nachgefragt haben will, wie es mit dem Verkauf läuft und mit wem verhandelt wird. Hat er denn so wenig Interesse an seinem 'geliebten' Verein?" Eine vom Jordanier ins Spiel gebrachte Schadenersatzforderung kann Thoma nicht nachvollziehen: "Er hat keinen finanziellen Schaden erlitten." Man darf gespannt sein, das letzte Wort ist sicherlich noch nicht gesprochen.