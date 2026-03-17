Exklusiv Vertrags-Poker bei 1860: Leistungsträger bleiben nur im Aufstiegsfall

Bei Hobsch, Niederlechner und Maier haben sich die Verträge aufgrund entsprechender Klauseln bereits verlängert. Nach AZ-Informationen bleiben einige weitere Löwen länger – zumindest im Aufstiegsfall.

17. März 2026 - 21:27 Uhr

1860-Geschäftsführer Manfred Paula. © IMAGO/Mladen Lackovic