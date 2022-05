Vertrag wird nicht verlängert: Torwart Székely bleibt trotzdem beim TSV 1860

Der Vertrag von Sechzigs drittem Torwart György Székely wird nicht verlängert. Dennoch bleibt der 26-Jährige dem NLZ der Löwen erhalten.

München - Die nächste Personalentscheidung beim TSV 1860 – wenn auch eine, die vielleicht nicht die ganz große Rolle in den Planungen für die kommende Saison spielt. Der Vertrag von Torwart György Székely wird nicht verlängert, das teilte der Ungar persönlich auf seinem Instagram-Kanal mit.

Székely riss sich die Achillessehne

"Nach meiner schweren Verletzung hat sich der Verein entschieden, meinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", schreibt Székely zu Beginn seines Statements. Vor einigen Monaten hatte sich der dritte Keeper der Löwen die Achillessehne gerissen.

"Insgesamt 8 Jahre als Spieler bei 1860 gehen damit zu Ende, wo ich viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen durfte und vor allem eine Menge als Mensch dazugelernt habe", heißt es weiter im Statement des Ungarn. Székely spielte bereits vor zehn Jahren bei den Münchnern, nach der U19 ging es 2014 dann in die zweite Mannschaft. Nach Stationen in Ungarn und bei Regionalligist Schott Mainz wechselte Székely 2018 dann wieder zurück zu den Löwen.

Székely bleibt als Trainer im Löwen-NLZ

Obwohl der Vertrag nicht verlängert wird, bleibt der 26-Jährige den Sechzgern erhalten: "Von nun an werde ich mich in der sportlichen Ebene auf meine Trainertätigkeiten im NLZ bei den Junglöwen und unserer Torwartschule fokussieren, wo ich weiterhin versuche, Werte zu vermitteln und vorzuleben, die mich in meiner Zeit als Spieler bei den Löwen geprägt haben", erklärt Székely.