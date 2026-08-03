Verrückte Zahl: TSV 1860 verkündet aktuellen Stand an verkauften Dauerkarten

Der TSV 1860 hat wenige Tage vor der Heimspielpremiere im Grünwalder Stadion mehr als 9.200 Dauerkarten verkauft.

Liebe kennt bei den Fans des TSV 1860 offenbar keine Liga. Denn wenige Tage vor dem ersten Heimspiel in der Regionalliga gegen den FC Augsburg II (Freitag, 19 Uhr) wurden bereits mehr als 9.200 Dauerkarten verkauft. Das gab der Klub am Montagnachmittag bekannt.

8000 Fans hatten bereits Dauerkarte für die Dritte Liga

Und das, obwohl viele der Anhänger wohl schon das zweite Mal eine Dauerkarte kauften. Zur Erinnerung: Für die Dritte Liga hatten bereits 8000 Fans im Mai eine Dauerkarte erworben. Nach dem Zwangsabstieg, der Insolvenz der KGaA und der Gründung der neuen Spielbetriebsgesellschaft wurden die Einnahmen Teil der Insolvenzmasse.

Wenngleich die Dauerkarten für die vierthöchste Spielklasse billiger sind, mussten die Fans der Giesinger nochmal eine ordentliche Summe in die Hand nehmen. Eine Dauerkarte für einen Stehplatz (Vollzahler) kostet 285 Euro, eine Dauerkarte für einen Sitzplatz in der Stehhalle (Gegentribüne) kostet 405 Euro. Umso beeindruckender, dass die Tickets so schnell weg sind.

Fans können Tageskarten für Augsburg-Spiel kaufen

Zum Vergleich: In der Drittliga-Saison 2025/26 waren 11.000 Dauerkarten abgesetzt worden, ehe der Verkauf gestoppt worden war. In der Spielzeit zuvor war die Zahl der Dauerkarten von 11.860 auf 10.500 Stück limitiert worden, um mehr Tageskarten anbieten zu können.

Übrigens: Am Dienstag, so teilte es der TSV 1860 zuletzt mit, kommen die freien Plätze für das Augsburg-Spiel als Tageskarten in den Verkauf. Diese sind allerdings Vereinsmitgliedern vorbehalten.