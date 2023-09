Verlosung: Tickets für TSV 1860 gegen SC Verl gewinnen

Die AZ verlost 1 x 3 VIP-Tickets für das Duell gegen die Ostwestfalen, mit denen 1860 nach dem 0:3 im Februar noch eine Rechnung offen hat.

19. September 2023 - 14:07 Uhr

Am Samstag, den 30. September um 14 Uhr brüllt der Löwe nach 28 Tagen Pause und wettbewerbsübergreifend drei Auswärtsspielen in Folge endlich wieder im heimischen Grünwalder Stadion. Gegen den SC Verl soll nach den beiden empfindlichen Heimniederlagen des TSV 1860 gegen Lübeck und Aue endlich wieder ein Erfolg auf Giesings Höhen her. Gemeinsam mit MagentaSport, das alle Spiele der dritten Liga live überträgt, verlost die Abendzeitung einmal drei VIP-Tickets für das Duell.

Gewinnspiel: Tickets für TSV 1860 gegen SC Verl