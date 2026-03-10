Verliert der TSV 1860 Toptorjäger Sigurd Haugen? Löwen-Boss Paula bestätigt Interesse

"Wenn ein Spieler so performt, ist klar, dass er Begehrlichkeiten weckt", sagt Löwen-Boss Manfred Paula über 1860-Stürmer Sigurd Haugen.

10. März 2026 - 21:53 Uhr

Sigurd Haugen ist der beste Löwen-Torjäger in dieser Spielzeit. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel