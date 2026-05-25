Der Kapitän geht von Bord. Jesper Verlaat nimmt in einem zweieinhalb Minuten langen Video Abschied vom TSV 1860 und hofft auf ein Wiedersehen.

Jesper Verlaat nimmt in einem zweieinhalb Minuten langen Video Abschied vom TSV 1860 und findet emotionale Worte für seine Zeit bei den Löwen.

Besondere Löwen-Abschiede erfordern besondere Maßnahmen. Kapitän Jesper Verlaat hat sich nach seiner offiziellen Verabschiedung im letzten Heimspiel des TSV 1860 gegen den FC Ingolstadt 04 (1:2) in einem zweieinhalb Minuten langen Video an die Löwen gewendet.

"Ich glaube, eine prägende Zeit geht zu Ende. Ich möchte mir einfach nur noch den Moment nehmen, um mich bei euch zu bedanken – für die Resonanz, für die Nachrichten, die ich gekriegt habe, für diesen Zuspruch und das Vertrauen, das ich tagtäglich bei euch gespürt habe", sagt Verlaat darin.

"Da kommen mir immer noch so ein bisschen die Wortfehler in den Mund"

Diese Resonanz auf die viel diskutierte Nicht-Verlängerung seines auslaufenden Vertrages, die Geschäftsführer Manfred Paula ebenfalls in einem Video kommuniziert hatte und die bei zahlreichen Fans auf Enttäuschung und Unverständnis gestoßen war, sei für den Niederländer "atemberaubend und überwältigend" gewesen.

Der 29-Jährige, der in der Saison 2025/26 aufgrund einer hartnäckigen Verletzung und mehrere Rückschläge nur auf sechs Drittliga-Einsätze gekommen war, beschreibt die letzten Wochen mit dem Löwen auf der Brust als "sehr emotional, mit dem emotionalen Abschied – da kommen mir immer noch so ein bisschen die Wortfehler in den Mund."

Kein Wunder, schließlich sei sein Aus nach AZ-Informationen ein Schock für ihn gewesen. Im Profisport gelte aber ein ungeschriebenes Gesetz: "Im Fußball geht es immer weiter."

"Ein ganz großes Servus von mir – und: Einmal Löwe, immer Löwe!"

Nun sei der Moment für den blonden Lockenkopf, der im Sommer 2022 vom SV Waldhof Mannheim gekommen, schnell zum Abwehrchef und zu einer Identifikationsfigur geworden war, um "Danke zu sagen: nicht nur an euch, auch an die Leute hinter den Kulissen, an meine Gefährten, die ich in den letzten vier Jahren kennenlernen durfte."

Zum Abschluss der rührenden Botschaft hat der Spielführer der drei vergangenen Spielzeiten noch gute Wünsche für alle Beteiligten bei den Blauen übrig: "Ich wünsche euch als Verein, als Fans sportlich und persönlich nur das Beste. Man sieht sich hoffentlich immer zweimal im Leben. In diesem Sinne: ein ganz großes Servus von mir – und: Einmal Löwe, immer Löwe!"

Man darf gespannt sein, ob und in welcher Form man das Löwen-Gesicht Verlaat in Zukunft nochmal sehen wird auf Giesings Höhen.