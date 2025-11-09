Verlaat-Comeback noch vor Weihnachten? Update zur Reha des Löwen-Kapitäns

Der Weg von TSV-1860-Kapitän Jesper Verlaat zum Comeback läuft nach AZ-Informationen weiter ohne Komplikationen. Er soll sogar schon wieder auf dem Platz stehen.

Während seine Teamkollegen am Samstag im Geheimtraining den letzten Schliff für das Duell gegen Regensburg (Sonntag, 16.30 Uhr) bekamen, konnte Jesper Verlaat nur zuschauen. Der Kapitän kann wegen einer Muskelverletzung noch nicht mit der Mannschaft trainieren.Doch laut AZ-Informationen läuft der Weg zum Comeback weiterhin ohne Komplikationen.

Verlaat im AZ-Interview: "Für meinen Verlauf schon sehr weit"

"Für meinen Verlauf bin ich schon sehr weit, ich fühle mich sehr gut“, hatte Verlaat schon Ende Oktober im AZ-Interview erklärt, mahnte aber zu Geduld. "Gutes braucht Zeit." Wie "db24" berichtet, stand der Verteidiger am Samstag auf dem Trainingsplatz, übte mit Fitnesstrainer Philipp Kunz. Auch ein Ball soll dabei gewesen sein. Kommt es also noch vor Weihnachten zur Rückkehr in den Spielbetrieb? Sollte die Reha weiter so gut anschlagen, scheint das möglich.

Musste gegen Rostock verletzungsbedingt ausgewechselt werden: Kapitän Jesper Verlaat. © IMAGO

Verlaat verletzte sich am sechsten Spieltag beim Auswärtsspiel in Rostock, musste nach 38 Minuten ausgewechselt werden. Seitdem haben die Münchner in der Defensive Probleme, zumal auch noch Raphael Schifferl (Beinverletzung) ausfällt.