"Veränderungen brauchen auch Raum": Wie 1860-Trainer Kauczinski den Kader-Knall sieht

Markus Kauczinski verteidigt vor dem Duell des TSV 1860 gegen Abstiegskandidat SSV Ulm die Knallhart-Maßnahmen, Kapitän Jesper Verlaat und fünf anderen Löwen vor die Tür zu setzen: "Ganz normal."

24. April 2026 - 15:53 Uhr

Löwen-Trainer Markus Kauczinski auf dem Weg zum Trainingsplatz an der Grünwalder Straße 114. © IMAGO/Ulrich Wagner