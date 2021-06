Update beim TSV 1860: Semi Belkahia macht erneut großen Marktwert-Sprung

Semi Belkahia verzeichnet einmal mehr ein großes Plus bei seinem Marktwert. Auch Dennis Dressel macht einen Sprung nach vorne. Die Zahlen des neuesten Updates beim TSV 1860.

München - Wertvollster Spieler im Kader des TSV 1860 München bleibt Mittelfeld-Motor Richard Neudecker (24), doch Senkrechtstart bleibt Semi Belkahia (22).

Der Manndecker kämpfte sich nach langer Verletzungspause unter Trainer Michael Köllner wieder in die erste Elf des Drittligisten. Sein Aufschwung in dieser Saison spiegelt sich auch in seinem aktuellen Marktwert zum Saison-Abschluss wider.

Neudecker ist weiterhin der wertvollste Löwe

Beim neuesten Update von " " konnte der Innenverteidiger seinen Marktwert gegenüber dem letzten Update im März um insgesamt 100.000 Euro auf 325.000 Euro steigern - schon damals hatte er einen Satz nach vorne gemacht (plus 75.000).

Neudeckers Marktwert von 475.000 Euro blieb unberührt, ein deutliches Plus verzeichnete Dennis Dressel (22), der von 400.000 Euro auf 450.000 Euro kletterte.

Routinier Mölders kann seinen Marktwert steigern

Hinter Dressel auf den Rängen drei bis fünf folgen Stephan Salger (31), Merveille Biankadi (26) und Erik Tallig (22, alle 350.000 Euro) gehören zu den wertvollsten Spielern des TSV 1860.

Wie Belkahia werden nach Saisonende - die Löwen schlossen die Runde bekanntlich mit dem undankbaren vierten Platz ab - Phillipp Steinhart (28/325.000 Euro) und Marco Hiller (24/325.000 Euro) mit einem Plus von 25.000 Euro bewertet.

Der Marktwert von Neuzugang Keanu Staude (24) sank um 50.000 auf 325.000 Euro, Drittliga-Torschützenkönig Sascha Mölders (36) verbesserte seinen Marktwert dank seiner sensationellen Quote auf 225.000 Euro (plus 25.000).