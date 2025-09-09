Unterstützung für René Vollath: TSV 1860 weitet sein Torwarttrainer-Team aus

Der TSV 1860 weitet mit Constantin Frommann und Vitus Eicher sein Torhütertrainer-Team weiter aus.

Zwei Neuzugänge für den TSV 1860: Constantin Frommann (27) und Vitus Eicher (34) verstärken künftig das Torwarttrainer-Team beim TSV 1860 rund um René Vollath.

"Wir haben uns längere Zeit um beide Jungs bemüht", sagte Vollath, Head of Goalkeeping beim TSV 1860. "Die beiden sind ein absoluter Mehrwert. Ich bin dankbar, dass Vitus und Conny künftig Teil des Projekts sind!" Über Eicher wurde bereits bei einer möglichen Nachfolge von Marco Hiller spekuliert, nun ist er zurück bei den Löwen. 2000 wechselte er als Neunjähriger in die Nachwuchsabteilung der Sechzger und durchlief dort sämtlich Nachwuchsteams. Bis 2017 lief er 118 Mal für die Reserve der Sechzger auf, in der 2. Bundesliga kam er 35 Mal zum Einsatz.

Vitus Eicher kehrt zum TSV 1860 zurück: "Für mich ist das eine Win-Win-Situation"

Zur Saison 2017/18 wechselte er zum 1. FC Heidenheim, wo er bis zu diesem Sommer unter Vertrag stand. "Ich kann mich in der U21 fit halten und parallel dazu das Torwarttrainerteam unterstützen", erklärt Eicher. "Für mich ist das eine Win-Win-Situation, indem ich bei meinem Jugendverein mithelfe und gleichzeitig Erfahrung bei der Ausbildung von jungen Torhütern sammle – und das alles bei meinem Herzensverein!"

Frommann wurde beim SC Freiburg ausgebildet, wechselte später in die 3. Liga und lief dort für die SG Sonnenhof Großaspach und den SV Meppen auf, musste aber seine Karriere 2023 wegen Hüftproblemen beenden. Der ehemalige Nachwuchsnationalspieler ist aktueller Torwarttrainer bei den U16-Juniorinnen des DFB und ist bei Lehrgängen und Länderspielen dabei.