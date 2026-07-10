Unter den Augen des Weltmeister-Sohns: Kayabunar bemängelt Abschlussqualität des TSV 1860

Noah Klose absolviert am Freitag eine Laufeinheit auf dem Trainingsgelände des TSV 1860. Er sieht, wie Trainer Alper Kayabunar seine Mannen wegen der Abschlussqualität kritisiert.

Er schaute unter dem Laufen immer wieder auf die Fitnessuhr am Arm. Wie lange noch? Bei den Temperaturen am Freitagvormittag kein Wunder. Brütend heiß war es auf dem Kunstrasenplatz an der Grünwalder Straße 114. Trotzdem: Aufhören kam für Noah Klose nicht infrage.

Kayabunar kritisierte seine Spieler wegen der Trefferquote

Der 21-Jährige, der in der Sommerpause offensichtlich nicht nur mit Rapper Bushido beim Angeln war, sondern auch im Kraftraum, absolvierte eine Individualeinheit. Ein gutes Zeichen für einen Verbleib beim TSV 1860? Aufgrund der aktuellen Lage unklar. Klose kann wohl auch deshalb vorerst nur einsam und alleine seine Runden drehen, der Mannschaft am Nebenplatz beim Training zuschauen.

Aktuell nur auf dem Nebenplatz aktiv: Noah Klose. © IMAGO

Die absolvierte am Freitag mehrere Übungen mit dem Fokus auf dem Spiel in der Angriffszone. Doch an der Treffsicherheit haperte es. Ein Schuss nach dem anderen segelte, zum Teil himmelweit, über das Tor. "Ich brauche Tore", schrie Coach Alper Kayabunar seinen Mannen zu. Später fügte er hinzu: "Wer danebenschießt, zahlt 300 Euro!"

TSV 1860 absolviert am Samstag Testspiel in Deisenhofen

Sollte er das wirklich ernst gemeint haben, hat der Löwe nun eine volle Mannschaftskasse. Denn die Trefferquote steigerte sich im Laufe der Einheit nur leicht. Ob das am Wochenende besser wird? Am Samstag (16 Uhr) tritt der TSV 1860 beim FC Deisenhofen an. Sollte es gegen den Bayernligisten nicht klappen, hätte man zumindest mit Klose einen Stürmer auf dem Nebenplatz.