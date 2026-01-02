Im Januar 1996 zaubert sich der TSV 1860 beim DFB-Hallen-Pokal zum letzten nationalen Titel, Präsident Wildmoser ändert direkt den Briefkopf. Für die Teilnahme am Final-Turnier muss sogar das Trainingslager verschoben werden.

Jubelnde Löwen-Fans in der Münchner Olympiahalle. In den 90er Jahren war das DFB-Hallen-Masters ein fester Bestandteil der WInterpause. 1996 holte der TSV 1860 nach dem Quali-Sieg von München in Dortmund den Meister-Titel.

Einst bot die Winterpause im deutschen Fußball ein Highlight, das noch heute für nostalgische Gefühle: Der DFB-Hallen-Pokal, oftmals auch Hallen-Masters genannt, ausgespielt von 1988 bis 2001. Rekordmeister ist Borussia Dortmund mit vier Titeln, ansonsten gibt es elf Sieger mit je einem Titel. Vor 30 Jahren krönte sich der TSV 1860 zu den Königen der Halle. Deutscher Hallen-Meister 1996, 30 Jahre nach dem Bundesliga-Triumph 1966 – bis heute ist es der letzte große Titel der Löwen (abgesehen vom Toto-Pokal-Sieg 2020).

DFB-Hallen-Pokal 1996: Löwen treten bei drei Turnieren an

Für insgesamt drei Hallenturniere meldet Geschäftsführer Sven Jäger die Löwen damals an: Frankfurt, Berlin und München. Dass man sich für das Finale qualifizieren könnte, hat er mit Blick auf den Abreisetermin ins Trainingslager wohl nicht auf dem Schirm. In der Bundesliga steht man zur Winterpause auf Rang elf, nur zwei Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt. Auf dem Transfermarkt bessert man deswegen nach, verpflichtet Harald Cerny (FC Tirol Innsbruck) und Matthias Hamann (1. FC Kaiserslautern).

Finale in Frankfurt 1996: Löwe Alexander Kutschera (M.) bremst den Frankfurter Nico Sbordone (l.), während Matthias Hagner (r.) zuschaut. © Florian Weiß

Den Auftakt zum Budenzauber 1996 macht das Turnier in der Frankfurter Ballsporthalle (6./7. Januar), wo die Löwen direkt brillieren. Die Gruppe gewinnen sie souverän (2:1 gegen Stuttgart, 4:1 gegen Hajduk Split, 3:2 gegen Duisburg), im Halbfinale kegeln sie den FV Bad Vilbel aus dem Weg (4:2). Erst im Finale stoppt Gastgeber Eintracht die Blauen (0:2).

TSV 1860 gewinnt Bayerns Turnier in der Olympiahalle

Vom 12. bis 14. Januar tritt der TSV 1860 beim Turnier in der Berliner Deutschlandhalle an. Zwar übersteht man die Vorrunde (4:2 gegen Hertha BSC, 2:1 gegen Split, 1:4 gegen Leverkusen), in der Zwischenrunde ist dann aber vorzeitig Schluss (1:7 gegen Bremen, 2:3 gegen Bayern, 1:3 gegen St. Pauli) – am Ende Rang sechs.

Damit ist klar: Nur wenn der TSV 1860 das vom FC Bayern veranstaltete Turnier in der Olympiahalle (20./21. Januar) gewinnt, löst er noch das Ticket für das Masters. Durch die Gruppenphase mühen sich die Löwen noch hindurch (3:3 gegen die Grasshoppers Zürich, 5:1 gegen Mönchengladbach, 3:3 gegen Nürnberg), dann aber drehen sie auf. Im Halbfinale wird Werder Bremen mit 9:1 deklassiert, im Finale der Club, der im Halbfinale Bayern rausgekegelt hatte, mit 4:3 niedergerungen.

Kurios: 1860 stellt mit Piotr Nowak, Matthias Hamann und Horst Heldt sowohl die besten drei Torschützen als auch die besten drei Turnier-Akteure, gewählt von den anwesenden Medienvertretern.

Für das Final-Turnier muss 1860 sein Trainingslager verschieben

Das Finalturnier steigt am 27./28. Januar in Dortmund. "Wir fahren mit der Vorgabe nach Dortmund, um den Titel zu holen", sagt Trainer Werner Lorant – genau so kommt es. Um dort überhaupt antreten zu können, muss sogar das Trainingslager im spanischen Marbella um drei Tage verschoben werden.

Deutscher Hallen-Meister 1996 – oben von links: Peter Nowak, Trainer Werner Lorant, Jens Dowe, Olaf Bodden, Alexander Kutschera, Manfred Schwabl, Timur Yanyali, Ivica Grlic, Elvis Braijkovic, DFB-Boss Gerhard Mayer-Vorfelder. Vorne von links: Harald Cerny, Rainer Berg, Jens Jeremies, Bernd Meier, Horst Heldt und Gerhard Schmidt. © imago sportfotodienst

Die Vorrunde schließt 1860 auf Rang zwei ab (2:1 gegen Frankfurt, 0:4 gegen Karlsruhe, 3:2 gegen Kaiserslautern), im Halbfinale wartet der gastgebende deutsche Meister BVB – und den schießen die Löwen mit 5:0 aus der Westfalenhalle. Wermutstropfen: Für den überragenden Piotr Nowak ist das Turnier nach einer rüden Attacke von Martin Kree beendet, er wird dennoch gemeinsam mit Stefan Effenberg Torschützenkönig (je vier Tore).

Im Finale geht es gegen den von Felix Magath trainierten Hamburger SV, der einen frühen Rückstand drehen kann. Der Wendepunkt: Hasan Salihamidzic, damals 19 Jahre alt, verschießt beim Stand von 2:1 für den HSV einen Siebenmeter, danach werden die Norddeutschen überrollt. Am Ende steht ein 6:3 auf der Anzeigetafel und der TSV 1860 als Deutscher Hallen-Meister in den Geschichtsbüchern. Direkt nach der Siegerehrung geht es für Kapitän Manfred Schwabl und Co. ("Ich hatte einen richtigen Schweißausbruch, als ich als Kapitän den Pokal hochhielt, weil wir in der Nacht zum Finaltag gefeiert hatten.") zum Flughafen und ab nach Marbella.

Löwe Peter Nowak (r.) im Duell mit Bayerns Stefan Leitl im Halbfinale des Final-Turnieres 1997 in der Olympiahalle. © Imago

"Unschätzbarer Image-Gewinn": Präsident Wilmoser ändert 1860-Briefkopf

Der damalige Präsident Karl-Heinz Wildmoser frohlockt im Vorwort der Stadion-Zeitung "Löwen-Express" zum Rückrunden-Start gegen den FC St. Pauli am 10. Februar: "Mit dem überragenden und hochverdienten Gewinn des DFB Hallen Masters 1996 ist es dem TSV 1860 München nach gut 30 Jahren wieder gelungen, einen offiziellen Titel zu erlangen. Mit diesem Erfolg hat die Mannschaft nicht nur sich selbst in den Vordergrund gespielt, sondern den ganzen Verein und alle Löwen-Fans für Ihre gute Arbeit und einmalige Unterstützung belohnt." Den von ihm als "unschätzbaren Image-Gewinn" beschrieben Sieg von Dortmund lässt er direkt im Briefkopf verewigen.

Die Spieler des1. FC Kaiserslautern jubeln am 26. Januar 1997 nach dem Gewinn des Hallen-Masters in der Münchner Olympiahalle mit den Löwen-Fans, die sie im Finale gegen den FC Bayern angefuert hatten. © Frank Mächler/dpa

Mit der Titelverteidigung ein Jahr später beim Masters in der Olympiahalle sollte es allerdings nichts werden. Nach einer souveränen Vorrunde unterliegt man im Halbfinale dem FC Bayern mit 1:4 und verliert auch das Spiel um Platz drei mit 3:5 nach Siebenmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf. Immerhin: Im Finale brüllen die Löwen-Fans den 1. FC Kaiserslautern zum 3:1-Erfolg über die Bayern, die sich im Gegensatz zu 1860 nie zu den Königen der Halle krönen konnten. Einer der FCK-Torschützen des Finales: Ein gewisser Thomas Riedl, der spätere Derby-Held von 1999.

Zum letzten Hallen-Meister krönt sich am 14. Januar 2001 in Dortmund die SpVgg Unterhaching.