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Interview

"Dann ging es bergab mit ihm": Campingplatzbetreiber erinnert sich an letzte Jahre von Lorant

Am 20. April 2026 jährt sich der Todestag von Werner Lorant zum erstem Mal. 2012 zog der ehemalige 1860-Trainer auf einen Campingplatz in Waging am See. In der AZ erzählt dessen Betreiber Andreas Barmbichler von den Jahren mit dem berühmten Gast und seinen Freundschaftsdiensten.
Florian Kinast |
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Kult-Trainer Werner Lorant und Andreas Barmbichler im Löwen-Lokal an seinem damaligen Wohnsitz am Campingplatz in Waging am See.
Kult-Trainer Werner Lorant und Andreas Barmbichler im Löwen-Lokal an seinem damaligen Wohnsitz am Campingplatz in Waging am See. © IMAGO

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