Interview "Dann ging es bergab mit ihm": Campingplatzbetreiber erinnert sich an letzte Jahre von Lorant

Am 20. April 2026 jährt sich der Todestag von Werner Lorant zum erstem Mal. 2012 zog der ehemalige 1860-Trainer auf einen Campingplatz in Waging am See. In der AZ erzählt dessen Betreiber Andreas Barmbichler von den Jahren mit dem berühmten Gast und seinen Freundschaftsdiensten.

Florian Kinast 18. April 2026 - 19:37 Uhr

Kult-Trainer Werner Lorant und Andreas Barmbichler im Löwen-Lokal an seinem damaligen Wohnsitz am Campingplatz in Waging am See. © IMAGO