Überraschung beim TSV 1860: Löwen verlängern vor Stadtderby mit Mittelfeldspieler

Der TSV 1860 hat überraschend den Vertrag mit Damjan Dordan vorzeitig verlängert.

Überraschung beim TSV 1860 vor dem Stadtderby. Die Löwen haben den Vertrag von Damjan Dordan vorzeitig bis 2028 verlängert. Das gab der Klub am Samstagabend bekannt. "Damjan hat sich über die vergangenen Jahre bei uns kontinuierlich weiterentwickelt und gezeigt, dass er seinen Platz in der ersten Mannschaft verdient hat", sagt Geschäftsführer Thomas Probst.

Dordan ist seit der U10 beim TSV 1860

Der Löwen-Boss weiter: "Er kennt den Verein, identifiziert sich mit Sechzig und weiß, worauf es bei uns ankommt. Dass wir den gemeinsamen Weg bis 2028 fortsetzen, freut uns sehr. Wir trauen ihm zu, in den kommenden Jahren noch weitere Schritte zu machen." Damjan selbst freut sich ebenfalls über sein neues Arbeitspapier bei den Münchnern.

"Ich bin seit der U10 bei Sechzig und habe hier einen großen Teil meiner fußballerischen Ausbildung durchlaufen", so der Mittelfeldspieler: "Deshalb ist es für mich etwas Besonderes, jetzt meinen Vertrag verlängern zu können. Ich fühle mich im Verein und in der Mannschaft sehr wohl und möchte mich weiter verbessern."

Kam bisher nur zu Kurzeinsätzen in der Regionalliga: Damjan Dordan. © IMAGO

Dordan kam bisher nur zu Kurzeinsätzen

Bisher ist Dordan noch keine Größe in der Löwen-Elf. Unter Trainer Alper Kayabunar kam der 23-Jährige in der Regionalliga erst zu zwei Kurzeinsätzen. Ein Grund: sein Bänderriss zu Saisonbeginn.