Überraschung beim TSV 1860: Dennis Dressel ist neuer Löwen-Kapitän

Kurz vor dem Saisonstart gegen Schweinfurt gibt der TSV 1860 seinen neuen Kapitän bekannt. Löwen-Rückkehrer Dennis Dressel ist der Nachfolger von Jesper Verlaat.

Anführer-Überraschung bei den Löwen: Nicht Routinier Florian Niederlechner (35) wird den TSV 1860 in der Saison 2026/27 als Kapitän auf den Rasen führen, sondern 1860-Rückkehrer Dennis Dressel. Am Freitagabend posteten die Sechzger bei Instagram ein Video, in dem sich der 27-jährige Mittelfeldspieler die Binde umschnallt und anschließend zu seiner Ernennung Stellung nimmt.

"Servus liebe Löwen, zu diesem Verein hier zurückzukommen und jetzt auch noch Kapitän sein zu dürfen, ist für mich etwas sehr Besonderes. Es ist für mich eine große Ehre, gleichzeitig auch eine große Verantwortung, auf die ich mich sehr freue", sagt Dressel über seine Rückkehr sowie seine neue Rolle als Sechzigs Spielführer. Der gebürtige Dachauer folgt damit auf den Niederländer Jesper Verlaat, der in der Spielzeit 2025/26 Kapitän gewesen war, aus Verletzungsgründen aber zumeist von Vizekapitän Thore Jacobsen vertreten worden war.

Kayabunar erklärt zuletzt: Niederlechner mit hoher Wahrscheinlichkeit neuer Kapitän

Jetzt heißt Sechzigs neuer Anführer Dressel – und blickt eigenen Aussagen zufolge mit großer Vorfreude auf seine neue Mission: "Ich kann es kaum erwarten, dass es jetzt dann endlich losgeht und freue mich schon, euch alle im Grünwalder Stadion zu sehen. Auf eine erfolgreiche Saison, euer Dennis!“

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Beim Pflichtspielauftakt der Giesinger im Totopokal-Erstrundenduell bei der SV Eintracht Berglern (5:0) hatte Chefcoach Alper Kayabunar noch erklärt, dass Torjäger Niederlechner mit hoher Wahrscheinlichkeit Alpha-Löwe werde. Im Vorfeld des Regionalliga-Auftakts beim 1. FC Schweinfurt meinte der 40-Jährige, dass beim TSV "alles noch ziemlich neu" sein und sich "eine Hierarchie automatisch in der Mannschaft bilden" werde.

Niederlechner, Eicher, Weber und Faßmann im Mannschaftsrat

Der TSV hat im Rahmen der Veröffentlichung des Dressel-Videos auch den Mannschaftsrat bekannt gegeben: Neben Sechzigs neuem Spielführer wurden auch Torjäger Niederlechner, Torhüter-Oldie Vitus Eicher, Aufstiegskapitän Felix Weber und Junglöwe Lasse Faßmann gewählt und übernehmen Führungs-Verantwortung bei den Blauen.

Man darf gespannt sein, ob Kayabunar und diese neue sportliche Führungsriege die Giesinger zum sofortigen Wiederaufstieg führen können – so wie einst 2017/18 ein gewisser Weber, der von Vereinsikone Daniel Bierofka ebenfalls überraschend anstelle von Kult-Kicker Sascha Mölders mit der Binde bedacht worden war.