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Überraschung bei TSV 1860 München: Das Fußballjahr endet früher als gedacht

Das Spiel gegen den FC Augsburg II wird ins neue Jahr verlegt. Die Fans des TSV 1860 dürfen sich dennoch in den kommenden Wochen auf zahlreiche Free-TV-Spiele freuen. Lesen Sie hier alles zum Spielplan der Löwen.
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Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München.
Lesen Sie hier alle Spieltermine und -Ergebnisse des TSV 1860 München. © imago

Für den TSV 1860 geht es bereits Ende November in die Winterpause! Wie die Sechzger am Freitag bekannt gaben, wird das Spiel gegen den FC Augsburg II Anfang Dezember verlegt.

"Aufgrund der hohen Zuschauererwartung wird die Partie FC Augsburg 2 - TSV 1860 München im Augsburger Bundesliga-Stadion ausgetragen. Da dies zum ursprünglichen Termin belegt ist, wird das Spiel auf den 16. oder 17. Februar 2027 verlegt", heißt es in einer Mitteilung. Die Partie wäre ursprünglich für den 4.-6. Dezember geplant gewesen.

Damit endet das Pflichtspiel-Jahr 2026 für die Löwen bereits mit der Partie am 27. November (19 Uhr) gegen den 1. FC Schweinfurt.

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Die Fans des TSV 1860 dürfen sich freuen: Bis zum letzten Spiel des Jahres sind sämtliche Partien der Sechzger live und kostenfrei im BR/Livestream zu sehen.

Spielplan 2026/27: Alle Spiele des TSV 1860 im Überblick

Wettbewerb Datum & Uhrzeit Spiel & Ergebnis
Regionalliga, 1. Spieltag 23.-25.07.26 spielfrei
Regionalliga, 2. Spieltag 01.08.26, 14 Uhr 1. FC Schweinfurt – TSV 1860 (2:2)
Regionalliga, 3. Spieltag 07.08.26, 19 Uhr TSV 1860 – FC Augsburg II (2:2)
Regionalliga, 4. Spieltag 14.08.26, 19 Uhr FC Memmingen – TSV 1860 (0:3)
Regionalliga, 5. Spieltag 18.08.26, 19 Uhr TSV Aubstadt – TSV 1860 (2:3)
Regionalliga, 6. Spieltag 30.08.26, 15 Uhr TSV 1860 – TSV Landsberg (1:1)
Regionalliga, 7. Spieltag 04.09.26, 18.30 Uhr DJK Vilzing – TSV 1860 (2:2)
Regionalliga, 8. Spieltag 11.09.26, 19 Uhr TSV 1860 – TSV Schwaben Augsburg (3:0)
Regionalliga, 9. Spieltag 15.09.26, 19 Uhr SpVgg Greuther Fürth II – TSV 1860  (1:1)
Regionalliga, 10. Spieltag 20.09.26, 15 Uhr TSV 1860 – 1. FC Nürnberg II (2:0)
Regionalliga, 11. Spieltag 26.09.26, 14.45 Uhr Wacker Burghausen– TSV 1860 (3:1)
Regionalliga, 12. Spieltag 03.10.26, 14 Uhr TSV 1860 – SpVgg Ansbach (4:0)
Regionalliga, 13. Spieltag 10.10.26, 14 Uhr FV Illertissen – TSV 1860 (1:1)
Regionalliga, 14. Spieltag 13.10.26, 19 Uhr TSV 1860 – SpVgg Bayreuth (2:1)
Regionalliga, 15. Spieltag 18.10.26, 14 Uhr TSV 1860 – FC Bayern II (2:4)
Regionalliga, 16. Spieltag 25.10.26, 14 Uhr VfB Eichstätt – TSV 1860 (0:2)
Regionalliga, 17. Spieltag 30.10.26, 19 Uhr TSV 1860 – TSV Buchbach (4:3)
Regionalliga, 18. Spieltag 08.11.26, 15 Uhr SC Eltersdorf – TSV 1860
Regionalliga, 19. Spieltag 14.11.26, 14 Uhr TSV 1860 – SpVgg Unterhaching
Regionalliga, 20. Spieltag 20./21.11.26 spielfrei
Regionalliga, 21. Spieltag 27.11.26, 19 Uhr TSV 1860 – 1. FC Schweinfurt
Regionalliga, 22. Spieltag 16./17.02.27 FC Augsburg II – TSV 1860
Regionalliga, 23. Spieltag 19./20.02.27 TSV 1860 – FC Memmingen
Regionalliga, 24. Spieltag 26./27.02.27 TSV 1860 – TSV Aubstadt
Regionalliga, 25. Spieltag 05./06.03.27 TSV Landsberg – TSV 1860
Regionalliga, 26. Spieltag 12./13.03.27 TSV 1860 – DJK Vilzing
Regionalliga, 27. Spieltag 19./20.03.27 TSV Schwaben Augsburg – TSV 1860
Regionalliga, 28. Spieltag 24./25.03.27 TSV 1860SpVgg Greuther Fürth II
Regionalliga, 29. Spieltag 27. - 29.03.27 1. FC Nürnberg II – TSV 1860
Regionalliga, 30. Spieltag 02./03.04.27 TSV 1860 – Wacker Burghausen
Regionalliga, 31. Spieltag 09./10.04.27 SpVgg Ansbach – TSV 1860
Regionalliga, 32. Spieltag 13.04.27 TSV 1860 – FV Illertissen
Regionalliga, 33. Spieltag 16./17.04.27 SpVgg Bayreuth – TSV 1860
Regionalliga, 34. Spieltag 23./24.04.27 FC Bayern II – TSV 1860
Regionalliga, 35. Spieltag 30.04./01.05.27 TSV 1860 – VfB Eichstätt
Regionalliga, 36. Spieltag 07./08.05.27 TSV Buchbach – TSV 1860
Regionalliga, 37. Spieltag 14.-15.05.27 TSV 1860 – SC Eltersdorf
Regionalliga, 38. Spieltag 22.05.27 SpVgg Unterhaching – TSV 1860

 

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11 Kommentare
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  • Benedikt vor 19 Stunden / Bewertung:

    Die abfälligen Kommentare verstehe ich nicht. Seht ihr nicht, wie sich alle den A... aufreißen.
    Mehr ist halt jetzt nicht drin und da die Hälfte der Aufstiegsaspiranten gar nicht höher wollen,
    können wir durchaus Erster werden. Angst habe ich lediglich, dass unsre Roten mit halber
    Profimannschaft alles tun werden, uns das Glück zu vermiesen.

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  • Chris_1860 vor 13 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Benedikt

    Stimmt.

    Wobei, ma san aktuell Zwoater 🦁💙

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  • Löwenmandi vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Benedikt

    Du hast schon gesehen, dass die Kommentare 1-3 Jahre alt sind?

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