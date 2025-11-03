Überraschende Wende bei 1860: Paula bleibt Sportboss – und sticht diesen Ex-Bundesliga-Manager aus

Der Noch-NLZ-Chef und Interims-Chef behält seinen Geschäftsführer-Posten, nach AZ-Infos stach der 61-Jährige einen ehemaligen Club-Manager aus. Ein Finanz-Fachmann soll kommen – und Benny Lauth?

03. November 2025 - 11:56 Uhr

Ab sofort nicht mehr nur Interims-Geschäftsführer: Manfred Paula. © IMAGO