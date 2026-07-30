Für den TSV 1860 beginnt am Samstag mit dem Spiel in Schweinfurt die Saison in der Regionalliga Bayern. Welche Löwen dürfen dann noch für die U21 spielen?

Muss sich fortan nicht mehr um die U21 des TSV 1860 kümmern: Alper Kayabunar.

Es wird ernst für den TSV 1860! Am Samstag geht es endlich für die Löwen in der Regionalliga Bayern los. Nachdem die Sechzger am ersten Spieltag noch spielfrei hatten, starten sie gegen Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt (ab 14 Uhr im AZ-Liveticker) in die Saison.

Sonnenhauser und Rech übernehmen U21 des TSV 1860

Schon am Freitag spielt die U21 allerdings gegen den SV Schalding-Heining. Und mit einem neuen Trainer-Tandem. Wolfgang Sonnenhauser und Christoph Rech teilen sich die Aufgabe, die zuletzt Alper Kayabunar (nun nur noch Cheftrainer) übernahm.

"Mit Wolfgang haben wir einen absoluten Fachmann für den Übergangsbereich, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er Talente an den Profibereich heranführen kann", meint NLZ-Leiter Steffen Winter: "Christoph stellt zu ihm die perfekte Ergänzung dar." Doch welche Spieler dürfen gegen Schalding-Heining spielen?

Doppelpack Schalding-Heining und Schweinfurt wäre möglich

Die Bayernliga-Mannschaft der Löwen war beim 5:1-Sieg am vergangenen Sonntag gegen den TSV Schwabmünchen mit zahlreichen Top-Stars gespickt: So standen unter anderem Vitus Eicher, Julian Bell, Florian Niederlechner, Lasse Faßmann und Felix Weber in der Anfangsformation der Sechzig-Reserve.

Spielte zuletzt noch in der Bayernliga für den TSV 1860: Florian Niederlechner. © IMAGO

Dies wäre rein von Regularien her auch beim nächsten Spiel der Zweitvertretung am Freitagabend (19 Uhr) gegen Schalding-Heining möglich. Da die Partie vor dem ersten Spiel der ersten Mannschaft am Samstagnachmittag stattfindet, wäre laut Statuten der Regionalliga-Ordnung des Bayerischen Fußballverbandes ein doppelter Einsatz erlaubt.

Junge Spieler mit Ausnahmeregelung durch den BFV

Denn §26 ("Einsatz in verschiedenen Mannschaften im Meisterschaftsbetrieb") zeigt lediglich Einschränkungen für die Spielberechtigung von oben nach unten. "Nach einem Einsatz (unabhängig vom Zeitpunkt des Einsatzes) in einem Meisterschaftsspiel einer Mannschaft der Regionalliga sind Amateure oder Vertragsspieler des Vereins erst nach einer Schutzfrist von zwei Tagen wieder für Meisterschaftsspiele aller anderen Amateurmannschaften ihres Vereins mit Aufstiegsrecht spielberechtigt", heißt es nach §26 (1) der Spielordnung.

Bedeutet: Wäre am Freitagabend das Regionalliga-Spiel und am Tag darauf die Partie der zweiten Mannschaft in der Bayernliga, wäre ein doppelter Einsatz nicht möglich. Allerdings würde in diesem Fall laut §26 (2) auch eine Ausnahmeregelung greifen: "Die Einschränkung gemäß Nummer 1 gilt nicht für den Einsatz in Freundschaftsspielen und für Spieler, die am 30.06. vor Beginn des Spieljahres das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Diese sind in unterklassigen Mannschaften des Vereins ohne Schutzfrist spielberechtigt."

Weiterhin für die U21 des TSV 1860 spielberechtigt: Julian Bell. © IMAGO

Mehrere Talente weiter für U21 spielberechtigt

So wären unter anderem Paul Bachmann, Mark Gevorgyan, Julian Bell, Damjan Dordan, Noah Klose und Lasse Faßmann - bis auf das Saisonende - immer für beide Mannschaften spielberechtigt. Aufgrund der Belastungssteuerung werden die Löwen allerdings wohl nur in Ausnahmefällen auf diese Option zurückgreifen. Durch parallele Ansetzungen des BFV, wie zum Beispiel am 3. Spieltag der Regionalliga (7. August, 19 Uhr) bzw. 4. Spieltag der Bayernliga (7. August, 18.30 Uhr), ist dies ohnehin nicht immer möglich.