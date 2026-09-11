Überragender Fiedler: 1860 München holt ersten Heimsieg

In den ersten zwei Liga-Heimspielen gehen die Münchner "Löwen" noch enttäuscht vom Feld. Im dritten Match im Grünwalder Stadion aber gibt es Grund zur Freude. Ein Profi überragt.

München

Der TSV 1860 München hat den ersten Heimsieg in dieser Saison gefeiert. Die "Löwen" schlugen den TSV Schwaben Augsburg verdient mit 3:0 (2:0) und schlossen zur Spitzengruppe der Fußball-Regionalliga auf. Matchwinner vor 15.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion war Abwehrspieler Lance Fiedler, der mit einem Doppelpack in der 10. und 34. Minute den Grundstein für den Sieg legte. Tunay Deniz erzielte das dritte Tor (49.).

"Ein Tor zu schießen für Sechzig, das ist nicht in Wort zu fassen - geil!", sagte Fiedler im Bayerischen Rundfunk (BR). Vor allem der zweite Treffer aus der Distanz war sehenswert. "Das war kein schlechtes Tor", meinte der 19-Jährige breit grinsend.

Trainer zufrieden: "Alles gepasst"

Der überlegene Favorit ließ noch weitere gute Chancen ungenutzt. Die Sechziger hatten in den bisherigen Liga-Heimspielen gegen den FC Augsburg II (2:2) und TSV Landsberg (1:1) Siege verpasst. Zudem schied 1860 im eigenen Stadion im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (0:2) und zuletzt überraschend im Landespokal gegen Buchbach (1:3) aus. Gegen Schwaben Augsburg war der Erfolg nie in Gefahr. "Heute hat alles gepasst", sagte Trainer Alper Kayabunar.