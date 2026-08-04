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"Überhaupt nicht selbstverständlich": Eberwein nach Premiere für den TSV 1860 von den Fans überwältigt

Neuzugang Michael Eberwein trifft zum Auftakt historisch und entfacht neue Euphorie beim TSV 1860.
Matthias Eicher |
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Auch von einem Cut über dem linken Auge lässt sich Neulöwe Michael Eberwein nicht stoppen.
Auch von einem Cut über dem linken Auge lässt sich Neulöwe Michael Eberwein nicht stoppen. © IMAGO

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