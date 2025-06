Über das Pokälchen in den Pokal: Das sind die 22 möglichen Gegner für den TSV 1860 München

Wieder mal kein DFB-Pokal für den TSV 1860, stattdessen ein erneuter Anlauf über den Toto-Pokal. Die AZ zeigt die möglichen Gegner der Löwen.

Als am vergangenen Sonntag die Erstrunden-Duelle des DFB-Pokals ausgelost wurden, fieberten auch neun Drittligisten mit, die im Amateur-Topf auf ihre Gegner warteten. Mit dem SV Wehen Wiesbaden zog einer dieser Klubs das dickste Los: den FC Bayern.

Der TSV 1860 war einmal mehr zur Zuschauerrolle verdammt – zum dritten Mal in Folge haben die Löwen es nicht ins Starterfeld für den großen Pokal geschafft. Die Qualifikation erfolgt über eine Platzierung unter den ersten vier der Dritten Liga oder den Gewinn des Toto-Pokals, dem bayerischen Landespokal. Dieser ging in der vergangenen Saison an den Regionalligisten FV Illertissen, der nun auf den 1. FC Nürnberg trifft und somit ein Startgeld von 210.000 Euro erhält.

Sechzig muss also einmal mehr den Anlauf über das Pokälchen auf den großen Pokal nehmen. Die erste Runde wird am 11. Juli 2025 um 18 Uhr in der Spielbank in Bad Kötzting ausgelost. Dabei wird erneut das "Wunschlos-Verfahren" angewendet, bei dem nacheinander die Toto-Pokal-Kreissieger gezogen werden und sich einen Gegner aussuchen können. Was zumeist der TSV 1860 war.

Somit ist klar, dass der Gegner der Löwen einer dieser 22 Kreissieger sein wird:

Oberbayern: ASV Au, TSV Geiselbullach, FSV Harthof München, TV Münchsmünster

ASV Au, TSV Geiselbullach, FSV Harthof München, TV Münchsmünster Niederbayern: TSV Karpfham, TSV Langquaid

TSV Karpfham, TSV Langquaid Schwaben: SG Alerheim, TSV Bobingen, SV Egg an der Günz

SG Alerheim, TSV Bobingen, SV Egg an der Günz Oberpfalz: SV Etzenricht, SV Schwarzhofen, FC Thalmassing

SV Etzenricht, SV Schwarzhofen, FC Thalmassing Oberfranken: SC Reichmannsdorf, FC Vorwärts Röslau, TSV 1860 Staffelstein

SC Reichmannsdorf, FC Vorwärts Röslau, TSV 1860 Staffelstein Mittelfranken: FC Ezelsdorf, SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf, 1. FC Kalchreuth

FC Ezelsdorf, SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf, 1. FC Kalchreuth Unterfranken: 1. FC 06 Bad Kissingen, FC 1917 Gerolzhofen, TSV Großheubach, TSV 1846 Lohr

Der geplante Spieltermin für die erste Toto-Pokal-Runde ist bereits Mitte/Ende Juli, der klassentiefere Verein hat stets Heimrecht.

Seit dem Sieg im Toto-Pokal 2020 (5:2 n. E. gegen die Würzburger Kickers) sind die Löwen an Türkgücü, dem TSV Aubstadt, dem FV Illertissen, dem FC Pipinsried und der SpVgg Unterhaching gescheitert.