Der BFV hat den Rahmenspielplan veröffentlicht – und der TSV 1860 muss sich auf mehrere längere Bustouren durch Bayern einstellen. Gleich zum Auftakt geht in das fast 300 Kilometer entfernte Schweinfurt.

Seit Donnerstag können die Löwen ihre Route durch Bayern planen. Der Bayerische Fußballverband (BFV) gab den Rahmenspielplan der Regionalliga Bayern bekannt.

Demnach bestreitet der TSV 1860 den Regionalliga-Auftakt am 1. August beim 1. FC Schweinfurt. Das Duell beim Drittliga-Absteiger bedeutet zugleich, dass auf die Löwen gleich zu Beginn eine der längsten Busfahrten mit knapp 290 Kilometern zukommt.

Über 300 Kilometer: Längste Autofahrt für den TSV 1860 nach Aubstadt

Nur zur Auswärtspartie beim TSV Aubstadt am 5. Spieltag (die Partie am 21. April wird wegen DFB-Pokal noch verlegt) brauchen die Sechzger noch länger, die Gemeinde in Unterfranken ist über 300 Kilometer entfernt. Eine längere Anreise kommt auf den Löwen-Tross auch beim Spiel gegen die SpVgg Bayreuth zu. Am 33. Spieltag (16./17. April 2027) muss 1860 in das rund 240 Kilometer entfernte Bayreuth.

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Die kürzeste Anreise hat 1860 beim Stadtderby gegen den FC Bayern II am 34. Spieltag (23./24. April 2027). Die Fans dürfen sich ebenfalls wieder auf ein S-Bahn-Derby freuen. In der Münchner Vorstadt sind die Löwen am letzten Regionalliga-Spieltag (22. Mai 2027) zu Gast.

Sechzigs Gegner in der Regionalliga Bayern 2026/27