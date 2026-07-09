Über 300 Kilometer für ein Spiel des TSV 1860: Die Reiserouten für die Regionalliga-Löwen
Seit Donnerstag können die Löwen ihre Route durch Bayern planen. Der Bayerische Fußballverband (BFV) gab den Rahmenspielplan der Regionalliga Bayern bekannt.
Demnach bestreitet der TSV 1860 den Regionalliga-Auftakt am 1. August beim 1. FC Schweinfurt. Das Duell beim Drittliga-Absteiger bedeutet zugleich, dass auf die Löwen gleich zu Beginn eine der längsten Busfahrten mit knapp 290 Kilometern zukommt.
Über 300 Kilometer: Längste Autofahrt für den TSV 1860 nach Aubstadt
Nur zur Auswärtspartie beim TSV Aubstadt am 5. Spieltag (die Partie am 21. April wird wegen DFB-Pokal noch verlegt) brauchen die Sechzger noch länger, die Gemeinde in Unterfranken ist über 300 Kilometer entfernt. Eine längere Anreise kommt auf den Löwen-Tross auch beim Spiel gegen die SpVgg Bayreuth zu. Am 33. Spieltag (16./17. April 2027) muss 1860 in das rund 240 Kilometer entfernte Bayreuth.
Die kürzeste Anreise hat 1860 beim Stadtderby gegen den FC Bayern II am 34. Spieltag (23./24. April 2027). Die Fans dürfen sich ebenfalls wieder auf ein S-Bahn-Derby freuen. In der Münchner Vorstadt sind die Löwen am letzten Regionalliga-Spieltag (22. Mai 2027) zu Gast.
Sechzigs Gegner in der Regionalliga Bayern 2026/27
- 1. FC Nürnberg II (Amtierender Meister)
- 1. FC Schweinfurt 05 (Absteiger 3. Liga)
- DJK Vilzing
- FC Augsburg II
- FC Bayern München II
- FC Memmingen
- FV Illertissen
- SC Eltersdorf (Aufsteiger aus Bayernliga Nord)
- SpVgg Ansbach 09
- SpVgg Bayreuth
- SpVgg Greuther Fürth II (Relegationssieger)
- SpVgg Unterhaching
- SV Wacker Burghausen
- TSV Aubstadt
- TSV Buchbach
- TSV Landsberg (Aufsteiger aus der Bayernliga Süd)
- TSV Schwaben Augsburg
- VfB Eichstätt
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- TSV 1860 München
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