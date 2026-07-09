AZ-Plus

Über 300 Kilometer für ein Spiel des TSV 1860: Die Reiserouten für die Regionalliga-Löwen

Der BFV hat den Rahmenspielplan veröffentlicht – und der TSV 1860 muss sich auf mehrere längere Bustouren durch Bayern einstellen. Gleich zum Auftakt geht in das fast 300 Kilometer entfernte Schweinfurt.
Christina Stelzl
Christina Stelzl |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Löwen reisen in der Saison 2026/27 durch Bayern.
Die Löwen reisen in der Saison 2026/27 durch Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Seit Donnerstag können die Löwen ihre Route durch Bayern planen. Der Bayerische Fußballverband (BFV) gab den Rahmenspielplan der Regionalliga Bayern bekannt.

Demnach bestreitet der TSV 1860 den Regionalliga-Auftakt am 1. August beim 1. FC Schweinfurt. Das Duell beim Drittliga-Absteiger bedeutet zugleich, dass auf die Löwen gleich zu Beginn eine der längsten Busfahrten mit knapp 290 Kilometern zukommt. 

Über 300 Kilometer: Längste Autofahrt für den TSV 1860 nach Aubstadt

Nur zur Auswärtspartie beim TSV Aubstadt am 5. Spieltag (die Partie am 21. April wird wegen DFB-Pokal noch verlegt) brauchen die Sechzger noch länger, die Gemeinde in Unterfranken ist über 300 Kilometer entfernt. Eine längere Anreise kommt auf den Löwen-Tross auch beim Spiel gegen die SpVgg Bayreuth zu. Am 33. Spieltag (16./17. April 2027) muss 1860 in das rund 240 Kilometer entfernte Bayreuth.

Anzeige für den Anbieter Google Maps über den Consent-Anbieter verweigert

Die kürzeste Anreise hat 1860 beim Stadtderby gegen den FC Bayern II am 34. Spieltag (23./24. April 2027). Die Fans dürfen sich ebenfalls wieder auf ein S-Bahn-Derby freuen. In der Münchner Vorstadt sind die Löwen am letzten Regionalliga-Spieltag (22. Mai 2027) zu Gast.

Sechzigs Gegner in der Regionalliga Bayern 2026/27

  • 1. FC Nürnberg II (Amtierender Meister)
  • 1. FC Schweinfurt 05 (Absteiger 3. Liga)
  • DJK Vilzing
  • FC Augsburg II
  • FC Bayern München II
  • FC Memmingen
  • FV Illertissen
  • SC Eltersdorf (Aufsteiger aus Bayernliga Nord)
  • SpVgg Ansbach 09
  • SpVgg Bayreuth
  • SpVgg Greuther Fürth II (Relegationssieger)
  • SpVgg Unterhaching
  • SV Wacker Burghausen
  • TSV Aubstadt
  • TSV Buchbach
  • TSV Landsberg (Aufsteiger aus der Bayernliga Süd)
  • TSV Schwaben Augsburg
  • VfB Eichstätt 
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.