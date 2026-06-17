"Tut auf jeden Fall sehr gut": Jetzt sprechen die Spieler des TSV 1860 München endlich wieder

Die Löwen dürfen sich zum Trainingsauftakt auf die Unterstützung von rund 300 Fans freuen. "Das tut auf jeden Fall sehr gut", sagt Youngster Lasse Faßmann, Trainer Alper Kayabunar verspürt "große Vorfreude".

Endlich hört man mal wieder etwas vom sportlichen Personal bei den Löwen! Nachdem der TSV 1860 Spielern, Trainern und Verantwortlichen zum Trainingsauftakt am Montag noch ein Schweigegelübde auferlegt hatte, veröffentlichte der Klub über seine Sozialen Kanäle einen kleinen Rückblick auf die erste Einheit der Saison 2026/27.

Vor gut 300 Fans, die trotz aller Turbulenzen rund um den wirtschaftlich bedingten Zwangsabstieg ans Trainingsgelände gekommen sind, ließ der etatmäßige U21-Trainer Alper Kayabunar seine vor allem aus Nachwuchskräften bestehende Rumpftruppe bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen schwitzen. "Große Vorfreude!", habe die Begrüßung durch die Fans gemacht, meinte Kayabunar, der die Sechzger-Profis in der vergangenen Saison bereits zwei Spiele interimsmäßig betreut hat: "Das hat richtig Lust auf den Trainingsauftakt gemacht."

Junglöwe Faßmann freut sich über Rückenwind dank der Fans

Eines der wenigen prominenteren Gesichter des 24 Feldspieler und drei Torhüter umfassenden Kaders am Montag war Lasse Faßmann. Der 20-jährige Innenverteidiger hatte in der abgelaufenen Saison unter Markus Kauczinski immerhin acht Drittliga-Spiele absolviert. Auch er freute sich über den Zuspruch der Fans.

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"Das war natürlich ein schönes Bild, dass so viele zum Trainingsstart erscheinen, dass man da so mit offenen Armen empfangen wird und auch während dem Training den Rückenwind gespürt hat", so Faßmann: "Das tut auf jeden Fall sehr gut. Macht sehr viel Spaß - dafür spielt man ja Fußball."