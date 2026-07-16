Altstar Deniz sorgt für einen "historischen Moment", die neue 1860-Fußballfirma holt zudem Rückkehrer Bell und vier U21-Meisterlöwen von der KGaA rüber. Nach Dähne gehen aber auch Hobsch und Kiefersauer. Außerdem wird ein neuer Deal mit der KGaA verkündet.

Die guten Giesinger Nachrichten zuerst: Tunay Deniz ist und bleibt ein Löwe – und zwar bei der neuen, aus dem Boden gestampften Spielbetriebsgesellschaft der Sechzger. Nachdem die AZ kürzlich exklusiv von einer Einigung mit dem Spielmacher berichtet hatte, ist die Tinte endlich getrocknet, was beim TSV Hoffnungen auf einen bevorstehenden Dominoeffekt schürte – und dann fielen sie um, die sechs Giesinger Dominosteine. Zum Leidwesen der Löwen sind auch einige andere in die falsche Richtung gefallen.

"Historischer Moment. Tunay Deniz unterschreibt bei den Löwen" – mit dieser Überschrift feierte die neue Spielbetriebs-GmbH am Donnerstagmittag um 12 Uhr ihre Pressemitteilungs-Premiere. "Ich habe bereits mehrfach betont, dass sich meine Familie und ich in München extrem wohlfühlen", wird Deniz, der im Sommer 2024 zu 1860 gewechselt war und seitdem in 50 Spielen zehn Tore und 15 Assists geliefert hat, in der Aussendung zitiert: "Die Stadt ist unser Lebensmittelpunkt geworden und der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Meine ersten Ansprechpartner waren daher ganz klar die Löwen, und ich freue mich sehr, dass es nun mit der Vertragsunterschrift geklappt hat. Ich kann es kaum erwarten, wieder ins Grünwalder Stadion einzulaufen."

Tunay Deniz bleibt bei den Löwen. © TSV 1860 e.V.

Bei Instagram schreibt der 32-Jährige emotional: "Wer nur bleibt, wenn alles gut läuft, liebt den Erfolg. Wer bleibt, wenn es schwer wird, liebt den Verein."

Deniz soll die jungen Löwen anführen

"Tunay hat in der Vergangenheit bereits seine Qualitäten gezeigt", sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH, zur ersten Verpflichtung und zeigt sich optimistisch, dass der gebürtige Berliner nach seinem Kreuzbandriss durchstarten wird: "Wir freuen uns sehr, dass er nach seiner schweren Verletzung auf den Platz zurückkehrt, und sind uns sicher, dass er unsere junge Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz bereichern wird." Sollte das torgefährliche Schlitzohr Deniz an seine alte Form anknüpfen, ist er für Sechzigs Junglöwen-Truppe in jedem Fall eine dringend benötigte Verstärkung.

Nur eine Stunde später sollte der nächste fixe Deal folgen: 1860 vermeldete die Rückholaktion von Julian Bell (23). "Der Abschied aus Leipzig ist mir nicht leichtgefallen", sagt der Defensivspieler, der bei Regionalligist BSG Chemie Stammspieler gewesen ist: "Dennoch freue ich mich jetzt extrem, dass ich wieder da bin, wo meine Fußballkarriere im Nachwuchsleistungszentrum begonnen hat." Dahoam bei 1860 wolle er "den nächsten Schritt meiner Entwicklung gehen und dazu beitragen, dass die Löwen so erfolgreich wie möglich sind."

Viele Junglöwen zur ersten Mannschaft befördert

Nach und nach verkündete der TSV zudem vier "Umsiedlungen": Benedikt Hoppe (25), Cristian Leone (21), Brahim Moumou (25) und Raphael Wach (22) wurden, kurz vor dem Saisonauftakt 2026/27 im Totopokal beim SV Eintracht Berglern (21. Juli, 18.30 Uhr) und dem Regionalliga-Start bei Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 (1. August, 14 Uhr), erfolgreich von der vorinsolventen KGaA zur neuen GmbH transferiert.

Sechzigs neuer Sechserpack.

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Neue Spielbetriebsgesellschaft schließt Deal mit der KGaA

Doch damit nicht genug: Am Abend teilte die neue Spielbetriebsgesellschaft der Sechzger mit, dass man mit der KGaA "einen befristeten Vertrag über die temporäre und entgeltliche Bereitstellung von Dienstleistungen und Infrastruktur geschlossen. Mit dieser Vereinbarung werden die organisatorischen, operativen und infrastrukturellen Voraussetzungen für den bevorstehenden Spielbetrieb in der Regionalliga Bayern geschaffen".

Damit stelle die neue GmbH "professionelle Rahmenbedingungen für die Mannschaft sicher. Es ist gewährleistet, dass der künftige Kader den Trainings- und Spielbetrieb in einem dem Anspruch und der Tradition des Vereins entsprechenden Umfeld aufnehmen und fortführen kann".

Der TSV musste auch ein paar schmerzhaften Domino-Fällen zuschauen, was die Abgangsseite angeht: Stammtorhüter Thomas Dähne, der nach AZ-Informationen bei 1860 weiterhin als Nummer eins eingeplant war, wechselte am Mittwoch zu Zweitligist 1. FC Heidenheim. Torjäger Patrick Hobsch hat am Donnerstag bei Drittligist Jahn Regensburg unterschrieben, wo er wohl auch wegen Sechzigs unsicherer Lage schnell überzeugt gewesen sei: "Dementsprechend freue ich mich, dass es dann so schnell geklappt hat und ich künftig in diesem wunderschönen Stadion auflaufen darf. Für mich gilt es jetzt, schnellstmöglich die Mannschaft komplett kennenzulernen und mich zu integrieren. Dann bin ich davon überzeugt, dass es eine runde Sache wird."

Kiefersauer spült den Löwen Geld in die Kassen

Zudem wurde der Verkauf von Top-Talent Xaver Kiefersauer (20) zu Zweitligist 1. FC Nürnberg (inklusive Leihe an Drittligist Würzburger Kickers) offiziell verkündet. Im Gegensatz zu den ablösefreien Abgängen der Routiniers, deren Verträge aufgrund des Zwangsabstiegs ihre Gültigkeit verloren haben, kassiert 1860 für Kiefersauer eine Ablöse in unbekannter Höhe. Bereits der Wechsel des NLZ-Juwels Manchour Tebonou (15) zu RB Leipzig hat eine niedrige sechsstellige Summe in die Kassen gespült.