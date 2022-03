Türkgücü-Aus: "Klare Wettbewerbsverzerrung"  1860-Kontrahent Saarbrücken tobt

Die vorzeitige Einstellung des Spielbetriebs von Türkgücü München wirbelt die Tabelle in der 3. Liga ordentlich durcheinander. 1860-Kontrahent Saarbrücken, der größte Verlierer im Aufstiegskampf, möchte nun rechtliche Schritte einleiten.

München – Der Rückzug von Türkgücü München beschäftigt die 3. Liga! Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird mit Ablauf des Monats März der Spielbetrieb eingestellt.

Das vorzeitige Aus der Münchner hat massive Auswirkungen auf die Tabelle - auch auf das Aufstiegsrennen.

Saarbrücken ist der große Verlierer im Aufstiegskampf

Großer Nutznießer ist der TSV 1860! Den Löwen wird lediglich ein Zähler abgezogen, auf Rang fünf liegend sind sie damit nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. "Egal, ob wir Profiteure dieser Entscheidung sind: Für das Renommee der Liga ist es schlecht", sagte Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel am Donnerstag. Coach Michael Köllner pflichtete ihm bei: "Solche Entscheidungen will im Fußball grundsätzlich keiner haben."

Kontrahent Saarbrücken verliert nach Annullierung der Türkgücü-Partien sechs Punkte und damit mehr als jeder andere Aufstiegskandidat. Dadurch rutscht der FCS von Relegationsplatz drei auf vier ab und hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Sechzger.

TSV 1860 kann im direkten Duell an Saarbrücken vorbeiziehen

"Jetzt ist passiert, was nicht hätte eintreten sollen, eine klare Wettbewerbsverzerrung im Kampf um den Auf- und Abstieg", sagte Saarbrückens Sportdirektor Jürgen Luginger gegenüber " ". Es sei eine "absolute Katastrophe für die dritte Liga."

Noch mehr Brisanz erhält die Thematik beim Blick auf den nächsten Drittliga-Spieltag: Nach der Länderspielpause empfängt Sechzig die Saarländer am 2. April (14 Uhr, BR und im AZ-Liveticker) zum direkten Aufstiegsduell im Grünwalder Stadion. Mit einem Sieg würde die Köllner-Elf an Saarbrücken vorbeiziehen – so würden für die Löwen aus ursprünglichen fünf Punkten Rückstand auf einmal zwei Punkte Vorsprung werden.

"Massiver Eingriff in den Wettbewerb": Saarbrücken kündigt rechtliche Schritte an

"Das ist ein massiver Eingriff in den Wettbewerb – auch gerade eine Woche vor unserem Spiel gegen 1860. Die Voraussetzungen haben sich massiv verändert", tobte Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat in der " "-Zeitung. "Man muss die verantwortlichen Personen beim DFB fragen, ob beim Lizenzierungsverfahren geschludert wurde und man wirklich alles beachtet hat."

Der 1. FC Saarbrücken kündigte bereits rechtliche Schritte an. "Wir werden alle juristischen Möglichkeiten nutzen, um dieses unsportliche und unfaire Vorgehen des Punktabzuges zu verhindern."