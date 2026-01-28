TSV 1860: Wolfram und Schröter zum FC Erzgebirge Aue?

Der FC Erzgebirge Aue soll Interesse an Maximilian Wolfram und Morris Schröter haben. Von Sigurd Haugen gibt es derweil positive Nachrichten.

Im vergangenen Sommer zog es bereits Julian Guttau vom TSV 1860 zu Erzgebirge Aue, schließen sich im Winter zwei weitere Löwen dem Liga-Kontrahenten an? Wie "Tag24" berichtet, sind die abstiegsbedrohten Veilchen offenbar sowohl an Maximilian Wolfram als auch an Morris Schröter interessiert - die Verträge laufen jeweils im Sommer aus. Demnach soll Wolfram einem möglichen Wechsel ins Erzgebirge nicht abgeneigt sein.

Nach AZ-Informationen ist der 28-Jährige mit seiner Rolle als Reservist unzufrieden. Unter Markus Kauczinski spielt Wolfram keine Rolle mehr, kam bisher lediglich auf Kurzeinsätze, zuletzt fehlte er krank. Letzten Freitag hatte Kauczinski auf AZ-Nachfrage zu Wolfram erklärt: "Weder der Spieler, noch sein Berater sind auf uns zugekommen."

Sigurd Haugen trainiert mit Spezialmaske

Am Mittwoch kehrte Wolfram ebenso wie Florian Niederlechner (muskuläre Probleme) wieder auf den Trainingsplatz zurück. Auch Sigurd Haugen konnte nach seinem Kieferbruch mit einer Spezialmaske erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolvieren.

Da werden Erinnerungen an Hannibal Lecter wach: Sigurd Haugen trainierte am Mittwoch mit einer Spezialmaske © IMAGO/Ulrich Wagner

Neben Wolfram soll auch Schröter, der nach seinem Sehnenriss weiter an seinem Comeback arbeitet, Gesprächsthema in Aue sein. Der 30-Jährige, der sein letztes Liga-Spiel im Februar 2025 für die Löwen absolviert hatte, spielte bereits in Magdeburg und bei Hansa Rostock unter dem jetzigen Aue-Coach Jens Härtel.