TSV 1860: Wird es noch etwas mit dem Comeback 2022? Marcel Bär äußert sich

Nach seiner Fuß-OP wird Marcel Bär dem TSV 1860 noch lange fehlen. Die genaue Art der Verletzung will er aus "Selbstschutz" nicht preisgeben, sein Ziel ist aber eine Rückkehr noch in diesem Jahr.

München - Marcel Bär hat sich erstmals seit seiner Fuß-OP am Montag zu Wort gemeldet und sich kämpferisch gezeigt. "Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Körperlich zwar nicht, aber wichtig ist, was in der Birne passiert. Da bin ich klar im Kopf und habe den Fokus schon voll auf meiner Rückkehr", sagte der Vorjahres-Torschützenkönig der 3. Liga vor dem 1:0-Sieg seiner Löwen am Samstag gegen den VfB Oldenburg bei "Magenta Sport".

Die OP sei gut verlaufen und er sei sehr zufrieden, sagte Bär weiter und richtete einen "Dank ans Ärzteteam und alle drumherum. Ich schaue nach vorne!"

Darum will Marcel Bär die Art seiner Verletzung geheim halten

Um welche Verletzung es sich genau handelt, bleibt weiter ein Geheimnis. Schon bei der Pressemitteilung zur Operation verkündeten die Löwen keine genaue Diagnose sondern teilten lediglich mit, dass mit dem Ärzteteam ein genauer Zeitplan für die Rückkehr festgelegt wurde. Auch der Spieler selbst wollte am Samstag nicht auf die genaue Art der Blessur eingehen.

"Es ist eine Fußverletzung. Ich kann natürlich verstehen, dass Fans und Medien wissen wollen, was ich genau habe. Das wird aber nicht nach außen kommuniziert, weil es auch ein Stück weit Selbstschutz für mich ist", erklärte der Stürmer. Er selbst mache sich aber "keinen Druck und hoffe, dass ich dieses Jahr noch auf dem Platz stehen kann. Das ist mein Ziel!"

Bär über Fußverletzung: "Im ersten Moment schwer zu akzeptieren"

Für den 30-Jährigen bedeutete seine Fußverletzung aus dem Spiel gegen Borussia Dortmund (0:3) nur den jüngsten Rückschlag eines ohnehin leidvollen Sommers. Schon vor Beginn der Vorbereitung hatte er sich mit dem Coronavirus infiziert und hatte länger mit Trainingsrückstand zu kämpfen, nun die erneute Pause. Keine leichte Situation, wie Bär offen zugibt.

"Im ersten Moment war es echt schwer zu akzeptieren. Erst die Corona-Erkrankung in der Sommerpause, dann habe ich mich durch harte Arbeit zurückgekämpft. Wenn es dich dann im zweiten Spiel schon wieder weghaut, ist es im ersten Moment schon schwer.