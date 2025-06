Nach AZ-Informationen hat der TSV 1860 ein Auge auf ein U21-Torhütertalent geworfen – und stößt dabei durchaus auf Gegenliebe, aber auch auf ein Problem.

Wer wird Nachfolger von Marco Hiller? Welcher Torhüter versucht sich daran, den langjährigen Schlussmann der Löwen und Kurvenliebling zu ersetzen? Ein Kandidat heißt Felix Gebhardt.

Nach AZ-Informationen hat der TSV 1860 bereits vor längerer Zeit Interesse am U21-Nationaltorhüter bekundet, der bei Zweitliga-Absteiger und 1860-Rivale SSV Jahn Regensburg unter Vertrag steht. Der gebürtige Lörracher hat in der abgelaufenen Saison 2024/25 24 Zweitliga-Einsätze für den Jahn absolviert, kassierte dabei 53 Gegentore und spielte fünfmal zu null.

Der TSV-1860-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den TSV 1860 München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Nach einer Gelbsperre am 24. Spieltag hatte sich der einstige Nachwuchskeeper des Schweizer Topklubs FC Basel zwar die folgenden neun Spiele lang hinter Routinier Julian Pollersbeck anstellen müssen, war aber am letzten Spieltag wieder zum Einsatz gekommen.

Verhandlungen zwischen Gebhardt und 1860

Dabei hatte der Schlussmann auch fünfmal die Kapitänsbinde getragen, er scheint also auch über gewisse Führungsqualitäten zu verfügen. Vom "Kicker" erhielt Gebhart, der 2022/23 von Basel an den Halleschen FC verliehen worden und im Sommer 2023 zu Regensburg weitergezogen war, für diese Spielzeit die Note 3,08. Angesichts seines sportlichen Wirkens kommt der Keeper für 1860 durchaus infrage, eine Kontaktaufnahme seitens der Blauen ist ebenfalls verbrieft. Aber ist seine Verpflichtung auch realistisch?

Beim TSV 1860 auf der Liste: Jahn-Keeper Felix Gebhardt. © IMAGO

"Transfergerüchte kommentieren wir nicht", erklärte Geschäftsführer Christian Werner auf Nachfrage und hält es im Fall Gebhardt damit, wie es der 44-Jährige bei allen Transfergerüchten zu halten pflegt: Er zeigt sich bedeckt. Doch die AZ weiß: Gebhardt ist durch seine Qualitäten, seine höherklassige Erfahrung und seine trotz des Abstiegs der Regensburger zumeist gute bis ordentliche Leistungen ins Blickfeld der Sechzger gerückt.

Verhandlungen haben demnach bereits stattgefunden, der Spieler könnte sich einen Wechsel zu den Blauen durchaus vorstellen. Der TSV könnte mit Gebhardt nach Ex-Löwe Timo Gebhart also bald einen (Fast-)Nachnamensvetter holen.

Gebhardts Vertrag beim Jahn läuft bis 2026 – genau da liegt das Problem

Doch es gibt ein Problem, das die Antwort auf die Frage der Hiller-Nachfolge noch weiter verzögern könnte: Gebhardts Vertrag beim SSV läuft noch bis Sommer 2026. 1860 müsste also eine Ablöse berappen, die im mittleren sechsstelligen Bereich liegt – und damit in etwa so viel, wie die Giesinger für den abgewanderten Lukas Reich von Zweitligist Greuther Fürth erhalten (knapp 500.000 Euro).

Es ist somit fraglich, dass der TSV den Deal stemmen kann, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, denn: Die sportliche Leitung um Werner und Cheftrainer Patrick Glöckner will die halbe Reich-Million angesichts des schmalen Gesamt-Etats wohl eher in das Gehalt weiterer Neulöwen investieren – oder zumindest nicht in eine ähnlich hohe Ablöse, um einen schlagkräftigen Kader zu formieren.

Verstärkt den TSV 1860 zur kommenden Saison: Aue-Kicker Kilian Jakob. © IMAGO

Gebhardt angetan von den Löwen – dennoch wird der Transfer schwierig

Was die Größe der Fußstapfen angeht, gilt es aufgrund von Hillers Abschied nach 17 Jahren nicht nur Sechzigs Nummer eins, sondern auch einen Urlöwen, einen Führungsspieler und einen Kurven-Liebling zu ersetzen. Nachdem 1860 mit den Transfercoups um Kevin Volland und Florian Niederlechner sowie der Rückholaktion von Kilian Jakob alte wie neue Identifikationsfiguren zurückgeholt hat, muss der neue Torwart "nur" die entsprechenden sportlichen Qualitäten erfüllen, um mit den Sechzgern anzugreifen – und mit der Tatsache klarkommen, dass Routinier René Vollath als spielender Torwarttrainer auf ihn wartet.

Fazit: Der U-Nationalspieler, der von der U16 bis zur U20 zehn Einsätze sammelte, aber in der U21 noch nicht auf dem Rasen stand, scheint das Gesamtpaket Sechzig reizvoll zu finden. Doch weil der Jahn auch noch ein Wörtchen mitzureden hat und das Gesamtpaket Gebhardt für 1860 teuer wäre, ist es unwahrscheinlich, dass Hillers Nachfolger Felix Gebhardt heißt.