Beim TSV 1860 beginnt der Neustart in der Regionalliga ohne Wunsch-Rückkehrer Julian Guttau und ohne Idole wie Kevin Volland. Weitere Leistungsträger werden den Verein Richtung Profifußball verlassen

"Julian ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Erfahrung im Profifußball und ein gutes Gesamtpaket mitbringt", hätte Cheftrainer Markus Kauczinski über Löwen-Rückkehrer Julian Guttau sagen können, der nach AZ-Informationen zum TSV 1860 zurückkehren wollte – eigentlich.

Guttau wechselt zu Energie Cottbus

Zum Leidwesen der Löwen war es Energie Cottbus’ Aufstiegstrainer Claus-Dieter Wollitz, der diese Worte am Samstag sprach. Guttau hatte nach dem Abstieg mit Aue eigentlich sein Giesing-Comeback anvisiert, wollte somit weiterhin drittklassig spielen – nach dem Löwen-Absturz orientierte er sich aber um und wird nun also sogar in der 2. Liga auflaufen.

An der Grünwalder Straße hingegen nimmt man am Montag den noch nicht einmal gänzlich gesicherten Neustart in der viertklassigen Regionalliga Bayern in Angriff. Um 15 Uhr steht ein denkwürdiger Trainingsauftakt an – nicht mit Kauczinski, sondern mit U21-Meistermacher Alper Kayabunar. Was die neue Horde an Junglöwen angeht, hatte 1860 in einer Pressemitteilung erklärt, es würde sich "ausschließlich um Spieler aus dem Kader der Löwen-U21 für die Saison 2026/2027 und Spieler aus dem Profikader handeln, die aktuell einen Vertrag für die Regionalliga Bayern besitzen".

Leitet die erste Trainingseinheit des TSV 1860: Alper Kayabunar, hier mit Präsident Gernot Mang. © IMAGO

Pfeifer, Dulic und Haugen vor Abschied vom TSV 1860

Keine Vereinsidole wie Kevin Volland und Florian Niederlechner, denn die weitgehend vertragslosen Profis der Vorsaison "befinden sich weiterhin im Urlaub". Außenbahnspieler Manuel Pfeifer etwa wird laut "Sky" mit Sturm Graz in Verbindung gebracht, könnte beim österreichischen Kult-Klub international spielen und dürfte nach AZ-Infos nicht der letzte Löwe bleiben, der in den höherklassigen Profifußball abwandert.

Der Wechsel von Top-Torjäger Sigurd Haugen (16 Saisontore) zu Zweitligist 1. FC Nürnberg hängt nur noch an der (bisher ausbleibenden) Freigabe seitens des TSV 1860, weil Investor Hasan Ismaik den Lizenzentzug angefochten hat.

Zahlreiche Löwen orientieren sich langsam um

Selbst Akteure wie Thomas Dähne, Max Reinthaler oder Tunay Deniz, die ihr Interesse an einem Verbleib kundgetan hatten, orientieren sich langsam, aber sicher genauso um wie das ein oder andere Nachwuchstalent, sollte 1860 nicht bald Fakten über einen gesicherten Fortbestand schaffen können. Und wer könnte die Löwen verstärken? Mathew Collins (21), Sohn von Musik-Weltstar Phil Collins, gilt laut "Bild" als Kandidat, weitere Neulöwen sollen folgen. Die Uhr tickt, am 23. Juli steigt das Eröffnungsspiel der Regionalliga – mit dem TSV 1860?