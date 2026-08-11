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TSV 1860 verkündet Startdatum für Ticketverkauf für DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel

Am 22. August steht für den TSV 1860 das Pokalspiel gegen Holstein Kiel an. Jetzt haben die Münchner das Startdatum für den Ticketverkauf bekanntgegeben.
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Auf dem Los für den DFB-Pokal war noch das alte Logo des TSV 1860 abgedruckt.
Auf dem Los für den DFB-Pokal war noch das alte Logo des TSV 1860 abgedruckt. © IMAGO

Lange mussten die Löwen-Fans warten, jetzt steht der Start für den Ticketverkauf für das Pokalspiel gegen Holstein Kiel (22. August, 18 Uhr) fest. Dauerkarteninhaber haben von Mittwoch (10 Uhr) bis Sonntag (23.59 Uhr) ein Vorverkaufsrecht. "In diesem Zeitraum haben alle bestehenden Dauerkarteninhaber die Möglichkeit, ihre reservierten Pokaltickets zu buchen", teilten die Löwen am Dienstag mit. 

Mitglieder können erst ab Montag Tickets erwerben

Die Tickets können, wie auch für die Liga, im Online-Shop gebucht werden. Ab kommenden Montag (17. August, 14 Uhr) können dann auch Mitglieder Karten für das Spiel gegen die Norddeutschen erwerben. Allerdings gilt hier: Pro Person können maximal vier Tickets gekauft werden.

Ob dann noch Tickets für den normalen Verkauf übrig bleiben? Klar ist: Diesen hat der TSV 1860 für die Zeit ab Mittwoch (14 Uhr) terminiert. 

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