TSV 1860 verkündet Datum für Fertigstellung: Mang will Grünwalder Stadion gegen Schalke eröffnen

Am Freitagabend hat der TSV 1860 im Rahmen eines Bürgerdialogs die Machbarkeitsstudie zum Grünwalder Stadion vorgestellt. Was möglich ist, was nicht - und worum sich dich Anwohner in Giesing am meisten sorgen.

Thomas Becker 19. Juni 2026 - 22:53 Uhr

In die Jahre gekommen: Die Löwen-Heimstätte Grünwalder Stadion. © IMAGO