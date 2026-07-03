Am Freitag absolviert der TSV 1860 sein erstes von insgesamt zwei Testspielen im Rahmen des Trainingslagers in Bad Füssing. Um 18 Uhr sind die Löwen zu Gast beim SV Kay.

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Die Löwen zeigen sich im Testspiel beim SV Kai in Torlaune.

Das dritte Testspiel der Löwen in dieser Sommer-Vorbereitung steht an! Am Freitagabend gastiert der TSV 1860 an der "Lanzing Road", um auf der Tittmoninger Sportanlage gegen den SV Kay anzutreten. Anpfiff ist um 18 Uhr. Anlass des Testspiels ist das 60-jährige Vereinsjubiläum des SV Kay.

TSV 1860 wird noch zweites Testspiel in Moorenweis bestreiten

Aktuell weilen die Löwen im Spontan-Trainingslager in Bad Füssing, das von einem privaten Gönner finanziert wird und ursprünglich für die U21-Mannschaft vorgesehen war. Im Rahmen dessen werden die Münchner am kommenden Sonntag noch ein zweites Testspiel beim TSV Moorenweis (15 Uhr) bestreiten.

Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit aktuellen News zum Testspiel beim SV Kay auf dem Laufenden!

SV Kay mit Galgenhumor

So muss man mit einer sich anbahnenden Testspiel-Pleite umgehen: Die elektronische Anzeigetafel kann maximal 19 Tore anzeigen, wird hier vorsichtshalber schon einmal verkündet.

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Sechzig im Torrausch!

Jetzt wird es deutlich: Innerhalb kurzer Zeit erhöhen die Löwen auf 5:0! Beide Tore erzielt Saric.

3:0 für die Löwen!

Kay feiert, aber den Löwen! Das 3:0 für Sechzig. In der 22. Minute trifft die 30, Lucio Saric.

1860 weiter am Drücker

Sechzig gibt hier weiter den Ton an, spielt auf das dritte Tor. Die Hausherren versuchen es immer wieder mit Entlastungsangriffen, tun sich dabei aber schwer.

Sechzig erhöht auf 2:0!

Und der nächste Treffer für die Löwen: Pereira de Azambuja erhöht auf 2:0! Wie schon vor dem ersten Treffer ist Bell der Vorbereiter.

Die "Lanzing Road" präsentiert sich derweil als echter Hexenkessel. Es wurden Tribünen aus Metall aufgebaut, die Fans feiern.

Husic trifft für 1860!

Da ist das 1:0 für die Löwen! Husic, der die Münchner heute als Kapitän aufs Feld führt, ist der erste Torschütze des Abends.

Löwen starten mit Rückkehrer Bell

Dorfromantik pur in Kay! Zwischen Weizenfeldern spielen die Löwen vor knapp 2000 Fans. Die Stimmung ist prächtig. BR-Kultkommentator Karl-Heinz Kaas kommentiert das Spiel. Bei den Löwen spielt Julian Bell unter anderem. Nach zehn Minuten steht es noch 0:0.

Das Testspiel läuft!

Los geht's, das Testspiel der Löwen beim SV Kay läuft!

Diese Startelf schickt Kayabunar gegen den SV Kay auf den Platz: