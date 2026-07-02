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TSV 1860 trifft im Testspiel auf den TSV Moorenweis

Am Sonntag absolviert der TSV 1860 sein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Bad Füssing. Um 15 Uhr sind die Löwen zu Gast beim TSV Moorenweis.
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Sechzigs aktueller Trainer Alper Kayabunar.
Sechzigs aktueller Trainer Alper Kayabunar. © IMAGO

Das vierte Testspiel der Löwen in dieser Sommer-Vorbereitung steht an! Am Sonntagnachmittag ist der TSV 1860 zu Gast bei Bezirksligist TSV Moorenweis. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

Das Testspiel bildet den Abschluss eines Kurztrainingslagers in Bad Füssing, das von einem privaten Gönner finanziert wurde und ursprünglich für die U21-Mannschaft vorgesehen war. Zuvor hatten die Löwen am Freitag bereits ein Testspiel beim SV Kay bestritten.

Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit aktuellen News zum Testspiel beim TSV Moorenweis auf dem Laufenden!

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