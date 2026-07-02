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TSV 1860 trifft im Testspiel auf den SV Kay

Am Freitag absolviert der TSV 1860 sein erstes von insgesamt zwei Testspielen im Rahmen des Trainingslagers in Bad Füssing. Um 18 Uhr sind die Löwen zu Gast beim SV Kay.
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Trainiert die Mannschaft des TSV 1860: Alper Kayabunar.
Trainiert die Mannschaft des TSV 1860: Alper Kayabunar. © IMAGO

Das dritte Testspiel der Löwen in dieser Sommer-Vorbereitung steht an! Am Freitagabend gastiert der TSV 1860 an der "Lanzing Road", um auf der Tittmoninger Sportanlage gegen den SV Kay anzutreten. Anpfiff ist um 18 Uhr. Anlass des Testspiels ist das 60-jährige Vereinsjubiläum des SV Kay.

TSV 1860 wird noch zweites Testspiel in Moorenweis bestreiten

Aktuell weilen die Löwen im Spontan-Trainingslager in Bad Füssing, das von einem privaten Gönner finanziert wird und ursprünglich für die U21-Mannschaft vorgesehen war. Im Rahmen dessen werden die Münchner am kommenden Sonntag noch ein zweites Testspiel beim TSV Moorenweis (15 Uhr) bestreiten.

Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit aktuellen News zum Testspiel beim SV Kay auf dem Laufenden!

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