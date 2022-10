TSV 1860: Torjäger Marcel Bär steigt wieder voll ins Training ein

Marcel Bär macht nach seinem Mittelfußbruch weiter große Fortschritte. Am Mittwoch konnte der Torjäger des TSV 1860 die Einheit wieder voll mitmachen.

München - Sehr erfreuliche Nachrichten von der Grünwalder Straße: Das Comeback von Torjäger Marcel Bär rückt immer näher. Der 30-Jährige, der sich im September einen Mittelfußbruch zugezogen hatte, konnte bei der Trainingseinheit des TSV 1860 am Mittwoch wieder voll mitwirken. Die Chancen, dass er vor der Winterpause Mitte November nochmal für die Löwen auflaufen kann, stehen damit sehr gut.

TSV 1860 kompensiert Verletzung von Marcel Bär im Kollektiv

Bär selbst brennt darauf, wieder auf dem Platz zu stehen. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison hatte sich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund zu Saisonbeginn verletzt und fällt seitdem aus. In den vergangenen Wochen wurde er in der Sturmspitze überwiegend von Fynn Lakenmacher ersetzt. Der Sommer-Neuzugang ist mit sechs Toren und drei Vorlagen in 13 Partien der Top-Scorer bei den Sechzgern.

Ohnehin konnten die Löwen den Ausfall des Angreifers im Kollektiv gut kompensieren. Mit 29 Saisontoren stellt das Team von Trainer Michael Köllner nach Tabellenführer SV Elversberg (34 Tore) die treffsicherste Offensive der Liga.