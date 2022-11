TSV 1860: Testspiele und Trainingslager in Belek – Der Winterfahrplan der Löwen 2022/23

Die lange Winterpause der Saison 2022/23 ist ein Novum für den TSV 1860. Highlight ist das Trainingslager an der türkischen Riviera, auch einige Testspiele stehen schon fest. Der Fahrplan der Löwen im Überblick.

München - Eine ungewöhnlich lange Winterpause steht für den TSV 1860 an. Aufgrund der Winter-WM in Katar ab dem 20. November bestreiten die Löwen ihr letztes Pflichtspiel 2022 bereits am 14. November (19 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen.

Ehe der erste Urlaubsabschnitt der Sechzger ansteht, treten sie am 19./20. November noch beim Wörthersee-Cup an. Nach einer abschließenden Trainingseinheit am 21. November haben die Löwen dann einige Tage frei und starten Anfang Dezember mit dem individuellen Heimtraining.

Testspiel gegen Hoffenheim

Am 11. Dezember stehen die traditionellen Weihnachtsbesuche bei den Fanclubs an, danach trainiert die Elf von Coach Michael Köllner bis Weihnachten an der Grünwalder Straße.

Mittlerweile stehen auch schon einige Testspiele für die WM-Pause fest. Am 16. Dezember spielen die Löwen auf dem heimischen Trainingsgelände gegen den 1. FC Nürnberg, tags darauf ist man bei Bundesligist TSG Hoffenheim zu Gast. Am 20. Dezember steigt noch ein Testspiel gegen Liga-Konkurrent SpVgg Bayreuth.

1860: Einwöchiges Trainingslager in der Türkei

Nach einer Pause über die Feiertage und den Jahreswechsel hinweg stehen im neuen Jahr die Leistungstests an.

Am 3. Januar geht es, wie bereits im vergangenen Jahr, in ein einwöchiges Trainingslager nach Belek in die Türkei. Ab dem 11. Januar startet dann an der Grünwalder Straße die finale Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel 2023 gegen Waldhof Mannheim (14. Januar, 14 Uhr).

Der TSV 1860 bereitet sich erneut in Belek auf die zweite Saisonhälfte vor. (Archivbild) © sampics / Stefan Matzke

Die Termine des TSV 1860 im Überblick: