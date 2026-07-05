Am Sonntag absolviert der TSV 1860 sein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Bad Füssing. Um 15 Uhr sind die Löwen zu Gast beim TSV Moorenweis.

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Das vierte Testspiel der Löwen in dieser Sommer-Vorbereitung steht an! Am Sonntagnachmittag ist der TSV 1860 zu Gast bei Bezirksligist TSV Moorenweis. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr.

Die Hausherren erwarten dabei, den Zuschauerrekord aus dem Frühjahr 1969 zu brechen. 2.500 Tickets, 500 mehr als damals, wurden verkauft. Moorenweis bittet sogar die Zuschauer aus den umliegenden Gemeindeteilen lieber mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen.

Das Testspiel bildet den Abschluss eines Kurztrainingslagers in Bad Füssing, das von einem privaten Gönner finanziert wurde und ursprünglich für die U21-Mannschaft vorgesehen war. Zuvor hatten die Löwen am Freitag bereits ein Testspiel beim SV Kay bestritten und 11:0 gewonnen.

Die AZ ist mit einem Reporter vor Ort und hält Sie hier mit aktuellen News zum Testspiel beim TSV Moorenweis auf dem Laufenden!

Gosalci eröffnet Torreigen in Halbzeit zwei

Endlich. Der Löwe erhöht nach einer Ecke in Person von Rron Gosalci auf 6:1.

Noch keine Tore nach der Pause

Müde zweite Halbzeit. Die Löwen machen weiter das Spiel, aber wirken längst nicht mehr so griffig wie in der ersten Hälfte.

Zweite Halbzeit läuft

Der Löwe geht mit fünf neuen Spielern, darunter im Tor Paul Bachmann, in die zweite Halbzeit.

Halbzeit in Moorenweis

Die Löwen führen nach gespielten 45 Minuten mit 5:1.

Sah in der ersten Halbzeit ein gutes Testspiel seiner Jungs: Löwen-Coach Alper Kayabunar. © IMAGO/Ulrich Wagner

Husic mit Doppelpack

Husic fackelt nicht lange, haut den Ball aus kurzer Distanz zum 5:1 für Sechzig ins Tor.

Löwen-Keeper patzt, Moorenweis darf jubel

Das Dorf hüpft, Moorenweis trifft nach einem schlimmen Patzer von Keeper Pauker in Person von Benedikt Dumhard.

Moorenweis-Fankurve rastet aus, 1860 trifft erneut

Die Jugend-Fankurve von Moorenweis rastet nach einer Chance für Moorenweis komplett aus, aber die Tore macht weiterhin Sechzig. In der 28. Minute trifft Emre Erdogan.

Moorenweis wirft sich in die Zweikämpfe, Emre Erdogan trifft. © sampics (sampics)

3:0! Löwen sorgen früh für klare Verhältnisse

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Luis Pareira de Azambuja hat zu viel Platz im Strafraum und netzt ein.

Fiedler erhöht für 1860

Das 2:0 für die Münchner. Ein schöner Kopfball vom Elfmeterpunkt von Lance Fiedler.

Löwen führen in Moorenweis

Der Sechzig-Marsch erklingt, die Giesinger führen. Loris Husic trifft traumhaft zur Führung.

Torschütze zum 1:0: Loris Husic. © sampics

Anpfiff! 1860 hat die Spielkontrolle, Moorenweis wirft sich in die Zweikämpfe

Das Spiel läuft! Die ersten Minuten sind umkämpft, wenngleich Sechzig die Spielkontrolle hat. Moorenweis mauert, wirft sich in die Zweikämpfe. Die Ultras des Dorfklubs, die Jugendabteilung, feuert das Team mit Sprechchören lauthals an.

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Ex-Löwe Schäffler und Kult-Stadionsprecher Schneider in Moorenweis

Das nächste Dorffest für Sechzig. Die Anlage ist knapp eine halbe Stunde vor Anpfiff schon gut gefüllt. An den Bierständen herrscht reger Betrieb, es gibt eine Tombola und die Hausherren haben sogar extra einen Schal drucken lassen für das Spiel. Das bekannteste Gesicht an diesem Nachmittag: Ex-Löwe Manuel Schäffler, der in der Jugend des TSV Moorenweis spielte. Auch Kult-Stadionsprecher Stefan Schneider ist da, heizt die Fans zusammen mit Basti Schäch ein.

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Löwen-Aufstellung ist da

Diese Startelf schickt Kayabunar gegen den TSV Moorenweis auf den Platz:

